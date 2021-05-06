[VF] La réalité du « Great culling » annoncé par le Dr Rima Laibow

Dans cet extrait vidéo (2009), Le docteur Rima Laibow s'exprime sur la stérilisation et l'affaiblissement des défenses immunitaires des populations via la vaccination. Ce qu'elle dit fait froid dans le dos. Ces enregistrements prennent tout le poids de leur valeur quand ce qu'ils annonçaient longtemps auparavant se réalise peu à peu. Il y a bien un complot sanitaire contre les peuples. Ce qu’affirmait également la très regrettée Claire Séverac dans son livre : "Complot mondial contre la santé".

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