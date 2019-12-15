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24RCB Om ett efterlängtat boksläpp och våra tankar kring Pride jippot
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1 view • December 15, 2019
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1) Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Daniel och vi börjar med att prata om att Simon Shack äntligen släppt sin bok om den Tychos modell han jobbat med så länge och som man numera alltså kan köpa i fysisk form. Instruktioner om hur det går till hittar du på www.tychos.info.
2) Conspiracy music gurus låt ”No Photographs of earth)
3) Vi fortsätter med att prata om kollapsen av Morandi bridge i Italien som Simon Shack skrivit ett intressant inlägg om på clues forum. Ännu en kontrollerad sprängning som säljs in av media som ett verkligt event verkar det som vid en närmare titt.
https://cluesforum.info/viewtopic.php?f=33&p=2406121&sid=8b6be267cfc723166aec11eb4d6aba66
4) Vi gör en liten sammanfattning om vad vi hittills åstadkommit i de tidigare avsnitten och varför det är så viktigt att sprida den insikt du förhoppningsvis fått via att lyssna på vår podd vidare till andra.
5) Vi delar med oss av våra tankar kring Pride jippot.
6) Conspiracy music gurus “Sattelite hoax”
1) Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Daniel och vi börjar med att prata om att Simon Shack äntligen släppt sin bok om den Tychos modell han jobbat med så länge och som man numera alltså kan köpa i fysisk form. Instruktioner om hur det går till hittar du på www.tychos.info.
2) Conspiracy music gurus låt ”No Photographs of earth)
3) Vi fortsätter med att prata om kollapsen av Morandi bridge i Italien som Simon Shack skrivit ett intressant inlägg om på clues forum. Ännu en kontrollerad sprängning som säljs in av media som ett verkligt event verkar det som vid en närmare titt.
https://cluesforum.info/viewtopic.php?f=33&p=2406121&sid=8b6be267cfc723166aec11eb4d6aba66
4) Vi gör en liten sammanfattning om vad vi hittills åstadkommit i de tidigare avsnitten och varför det är så viktigt att sprida den insikt du förhoppningsvis fått via att lyssna på vår podd vidare till andra.
5) Vi delar med oss av våra tankar kring Pride jippot.
6) Conspiracy music gurus “Sattelite hoax”
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