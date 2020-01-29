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Фильм "Правда о раке. Поиск методов лечения". Серия 1
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4431 views • January 29, 2020
Предлагаем вашему вниманию 1-ю серию 7-серийного американского документального фильма "Правда о Раке. Поиск методов лечения" / The Truth About Cancer. Quest for The Cures.
В этом сериале собрана уникальная информация от первых лиц, реально и успешно ведущих борьбу с раком (а не создающих лишь видимость этой борьбы, как это делает официальная онкология): врачей, ученых, исследователей и людей, победивших рак. Многие из них впервые нарушают обет молчания и открывают доселе неизвестную широким кругам правду о раке – о том, почему официальная онкология никогда не победит рак (т.е. фактически это означает крах традиционной онкологии), и как его можно на 100% эффективно лечить и предупреждать натуральными методами.
Работа команды проекта MedAlternativa.info заключается в переводе фильма на русский язык и его озвучке (с одобрения и благословения автора проекта Тая Боллинджера).
Сообщите об этом фильме своим близким и друзьям, тем кого задела эта болезнь и не только. Этот сериал, а также другая информация с нашего сайта, может спасти жизнь многим больным, указав конкретные шаги для победы над раком.
Более подробное описание сериала, а также список всех переведенных серий смотрите на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Поддержать выход новых серий и проект в целом: https://medalternativa.info/donate/
В этом сериале собрана уникальная информация от первых лиц, реально и успешно ведущих борьбу с раком (а не создающих лишь видимость этой борьбы, как это делает официальная онкология): врачей, ученых, исследователей и людей, победивших рак. Многие из них впервые нарушают обет молчания и открывают доселе неизвестную широким кругам правду о раке – о том, почему официальная онкология никогда не победит рак (т.е. фактически это означает крах традиционной онкологии), и как его можно на 100% эффективно лечить и предупреждать натуральными методами.
Работа команды проекта MedAlternativa.info заключается в переводе фильма на русский язык и его озвучке (с одобрения и благословения автора проекта Тая Боллинджера).
Сообщите об этом фильме своим близким и друзьям, тем кого задела эта болезнь и не только. Этот сериал, а также другая информация с нашего сайта, может спасти жизнь многим больным, указав конкретные шаги для победы над раком.
Более подробное описание сериала, а также список всех переведенных серий смотрите на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Поддержать выход новых серий и проект в целом: https://medalternativa.info/donate/
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