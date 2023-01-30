Something is Terribly Wrong With Many "Kids" Videos on YouTube|Нечто Ужасно Нехорошее со Множеством "Детских" Видео на Ютубе

Заключение:

Просмотр этих видеороликов для написания этой статьи был тревожным опытом. Большинство из них вызывают внутреннее чувство, что что-то не так и что за детской невинностью охотятся извращенные умы. Несмотря на абсурдное количество подобного контента на YouTube (эта статья могла бы быть в 10 раз длиннее), я попытался раскрыть различные причины, по которым эти видео являются злокачественными. Используя коварные и манипулятивные способы, эти видеоролики доставляют тревожный контент непосредственно в мозг очень маленьких детей.

Возникает вопрос, как эти “любительские” каналы могут даже использовать сходство этих детских персонажей, не подвергаясь судебным искам о нарушении авторских прав. Кроме того, многие каналы явно спонсируются крупными брендами для производства видеороликов, которые промывают мозги детям, заставляя их потреблять их продукты (я помню, как смотрел видео, где Халк ест шоколадки Kinder около 4 минут без остановки). Очевидно, что за этими дешевыми видеороликами стоят большие деньги и крупные корпорации.

Однако истинная цель этой статьи не в модерации YouTube, а в бдительности: следите за видео, которые смотрят дети. Проанализируйте их содержание. Детям требуется всего несколько нажатий на сенсорный экран, чтобы в конечном итоге посмотреть видео, специально созданные для того, чтобы отравить их разум и шокировать до глубины души. И не удивляйтесь, если некоторые из этих видеоканалов связаны с реальными системами жестокого обращения с детьми.

Ссылка на источник:

https://vigilantcitizen.com/moviesandtv/something-is-terribly-wrong-with-many-kids-videos-on-youtube/