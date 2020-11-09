Celebracja "JAHUSZUA Deptaczy demonów" - 15 lat; Asa Mikajah; AmightyWind, Apostoł Eliszewa Elijahu

Celebracja 15tych urodzin 'JAHUSZUA Deptaczy demonów' oraz niespodzianka dla najdroższego Zgromadzenia AmightyWind od Apostoł Prorok Eliszewy Elijahu.* * * * * * *Modlitwa o Zbawienie:Drogi JAHUSZUA ha MASZIJACH,Przyjmuję Ciebie teraz jako mojego PANA i ZBAWICIELA, Ty jesteś BOGIEM, którego kocham. Wierzę, że zapłaciłeś cenę za moje grzechy na Kalwarii, umarłeś i trzeciego dnia zmartwychwstałeś.Proszę Cię, abyś wstąpił do mojego serca, przebaczył moje grzechy i oczyścił mnie z wszelkiej nieprawości. Przykro mi, że grzeszyłem i przepraszam, odwracam się od tych grzechów.Dziękuję, że napełniasz mnie Twoim DUCHEM ŚWIĘTYM i dajesz mi pragnienie do służenia Tobie poprzez wszystkie dni mojego życia. Proszę, abyś żył we mnie dla Swojej Chwały.Dziękuję, że dajesz mi pragnienie czytania Twojej Biblii. Daj mi proszę mądrość, abym mógł ją rozumieć.Dziękuję, że miłujesz mnie i zbawiasz moją duszę, a moją wiarę wzmacniasz, abym pewnego dnia mógł być z Tobą w Niebie! Wypełnij mnie teraz Twoim ŚWIĘTYM DUCHEM i ocal mnie z ręki złego. W Twoim Imieniu JAHUSZUA zanoszę tę modlitwę.Nie pozwól mi PANIE zapomnieć, iż wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są Chwały BOŻEJ. Po to właśnie przybyłeś Ty, aby ocalić nas, grzeszników. Dlatego właśnie nazywamy Cię naszym Zbawicielem!Amen.Przeczytaj tę modlitwę, a następnie wypowiedz ją, nie jedynie słowami, ale całą duszą i sercem. Przyjmij JAHUSZUA jako swego wyłącznego Pana i Zbawiciela już dziś, gdyż tylko dzięki Niemu możesz zostać zbawiony. Pamiętaj, jutro może być za późno!Pamiętaj, że JAHUSZUA jest nie tylko twoim BOGIEM, ale i najlepszym przyjacielem! ON troszczy się o ciebie i bardzo miłuje, takiego, jakim jesteś. ON nienawidzi grzechu, ale miłuje ciebie, grzesznika!JAHUSZUA zapłacił cenę za twoje grzechy i teraz nie musisz się już dłużej czuć winnym lub potępionym! Wyznaj swoje grzechy JAHUSZUA, nazywając je po imieniu, i powiedz jak bardzo jest ci przykro, że je popełniłeś. Proś, aby wybaczył ci ON wszystkie grzechy, te z przeszłości, jak i te obecne!Grzechem zaś jest wszystko, co zasmuca lub wprawia w niezadowolenie ŚWIĘTEGO BOGA JAHWEH. Nikt nie jest doskonały! Pamiętaj o tym!Czytaj Nowy Testament, poznawaj JAHUSZUA. W Ewangelii Św. Mateusza 10:32 jest napisane, że do każdego, kto wyzna przed ludźmi, że JAHUSZUA jest jego PANEM i ZBAWICIELEM, JAHUSZUA przyzna się przed OJCEM ŚWIĘTYM JAHWEH w Niebie. Nie wstydź się JAHUSZUA! ON nie wstydzi się ciebie. Powiedz komuś, że tego dnia przyjąłeś JAHUSZUA z Kalwarii i Nazaretu! Wszyscy aniołowie w Niebie będą się radować, że kolejna Owieczka ze Stada Dobrego Pasterza została odnaleziona! (Ewangelia Św. Łukasza 15:4-10)Witamy cię w Rodzinie JAHUSZUA! Pozwól nam cieszyć się z razem z tobą, napisz do nas i daj nam znać o Darze Życia Wiecznego, który otrzymałeś od JAHUSZUA. Chcemy tak bardzo spotkać cię w Niebie, o ile nie wcześniej tutaj, na Ziemi!Wyznanie Wiary Misji AmightyWind:Dowiedz się więcej o Świętych Pierwotnych Hebrajskich Imionach BOŻYCH:Ostrzeżenie – Piekło jest prawdziwe i na wieczność, nawróć się, aby tam nie trafić!Więcej Proroctw BOŻYCH na Czasy Końca na stronie: