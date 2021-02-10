Генная инженерия, замаскированная под вакцины от COVID-19 и отсутствие выделенного вируса

Cертифицированный натуропат Екатерина Пронченко "О вакцинах от Covid-19".



Обсуждаются 2 главные проблемы этих вакцин, которые не смотря на своё глобальное значение, остаются в тени:



1. Отсутствие выделенного вируса SARS-COV-2.

2. Векторные и мРНК вакцины от Covid-19 являются инструментом генной инженерии, замаскированным под вакцину.



Обсуждается, что такое выделение вируса, почему его обязательно нужно проводить, не только, чтобы создать вакцину, но и чтобы доказать, что этот вирус действительно существует и вызывает болезнь. Подробно разбирается, как должно проводиться выделение вируса и доказательство его патогенности, и что на самом деле, в место этого делают те вирусологи, которые в заголовках своих научных бумаг утверждают, что они выделили вирус. Говорится об истории вирусологии, как в конце 50-тых годов, вирусологи, чтобы сохранить своё направление и профессию, изменили определение слова «выделение», на то, что не имеет ничего общего с выделением вируса. Подробно обсуждается, тот факт, что вирус SARS-COV-2 никогда не был выделен, что означает, что его существование не было доказано, поэтому создание любых тестов и вакцины для этого вируса невозможно.

Далее обсуждаются мРНК и векторные вакцины. Говорится о том, почему эти вакцины являются генной инженерией и как именно они навсегда изменят ДНК человека.