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Technocratie, magie politique, transhumanisme, les foules sont cornaquées vers un esclavage 2.0
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73 views • March 20, 2022
Ceci est un extrait issu de l’entretien de Lucien Cerise avec Alexis Cossette-Trudel sur les événements d’Ukraine. De fil en aiguille, le sujet a glissé vers la technocratie, le transhumanisme (sujets, au fond, sous-jacents à ce qui se passe aujourd’hui en Ukraine)
Cerise l’explique parfaitement : c’est par le biais transhumanisme que l’élite des technocrates envisage de faire entrer les foules dans une ère d’esclavage intégral. Un hameçonnage hyper sophistiqué – qui rejoint, selon moi, le concept de la magie politique dont parle Arnaud Upinsky.
L’idée folle du transhumanisme fait penser à l’histoire de la tour de Babel, à l’orgueil des hommes. Selon moi, le transhumanisme fera de même, il s’effondrera sur lui-même, comme l’a fait la tour de Babel.
Source de la vidéo :
https://rumble.com/vw31vb-la-guerre-hybride-en-ukraine.html
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Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
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Cerise l’explique parfaitement : c’est par le biais transhumanisme que l’élite des technocrates envisage de faire entrer les foules dans une ère d’esclavage intégral. Un hameçonnage hyper sophistiqué – qui rejoint, selon moi, le concept de la magie politique dont parle Arnaud Upinsky.
L’idée folle du transhumanisme fait penser à l’histoire de la tour de Babel, à l’orgueil des hommes. Selon moi, le transhumanisme fera de même, il s’effondrera sur lui-même, comme l’a fait la tour de Babel.
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