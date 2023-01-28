Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ (ΣΥΝΤΟΜΟΙ "ΓΝΩΣΤΟΙ" ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) https://ugetube.com/watch/lhpS1ptiDYbRjzg , https://rumble.com/v27hjl2-the-eternal-law-of-god.html .
Συνοπτικά σε λίγα λεπτά με συντομία ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και να ξαναθυμηθούμε τι σημαίνουν οι γνωστές υποτίθεται σε όλους μας έννοιες «Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ».
Επειδή ο Άγιος Νόμος του Θεού διαχρονικά για εμάς τους
ορθοδόξους παραμένει αμετάβλητος το ίδιο και «η παράβαση του ηθικού θεϊκού
νόμου, το σφάλμα, παράπτωμα ή αστόχημα» αποτελούν διαχρονικά και απαράλλακτα
«αμαρτία».
Η βαριά παράβαση του γραπτού ή άγραφου νόμου, η μεγάλη
απερισκεψία και ολέθρια ενέργεια αποτελούν εγκληματικές ενέργειες όπως
ορίζονται από τους εκάστοτε νόμους των ανθρώπων.
Γιατί προσδιορίζονται κάθε ιστορική χρονικά περίοδο από την «κοσμική» νομοθεσία και θεσμούς ανάλογα με τα ήθη, τα έθιμα, τις κοινωνικές, ιδεολογικές πεποιθήσεις, πνευματικές αξίες και πολιτικοοικονομικές συνθήκες κάθε εποχής και κοινωνίας.
Ωστόσο, είναι αμετάβλητοι στον χρόνο οι Άγιοι Νόμοι του μοναδικού αληθινού αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού, Μονογενούς Υιού του Άγιου Τριαδικού Θεού.
Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ (ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ) ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΝ ΑΘΩΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΚΟΣΜΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΩΣΗ=ΦΟΝΟ, ΤΗΝ ΜΟΙΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ, ΤΗΝ «ΠΑΡΑΦΥΣΗ ΑΣΕΛΓΕΙΑ=ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ», ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕΙ ΣΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ ΟΠΩΣ ΕΠΡΑΞΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΜΑΣ!!!...
ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΑΜΕ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ!!!
ΦΥΣΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “Ο ΑΛΑΘΗΤΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Ο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ”.
ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ Ο ΘΕΟΣ; https://rumble.com/v27gau8-antichrist-pope-says-sodomite-is-nt-a-crime-why-god-destroys-sodom.html , https://www.brighteon.com/037207a3-039d-4504-854f-6bc9487eae66 , https://ugetube.com/watch/rPCVOLtDdDEmRv2 .
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑ ΩΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ – FREEVOLITION.
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ
Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ. ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ https://rumble.com/v27i7nq-christ-is-the-true-love-and-eternal-life.html , https://www.brighteon.com/c894721f-49b2-4786-a90d-80d683f3c835 , https://ugetube.com/watch/sGtCBOE6b59Yryv .
Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ) ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ
ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
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