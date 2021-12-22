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Une imposture française : On se fout de leurs turpitudes, mais qu'ils arrêtent de violer nos esprits !
Le Vlogue
Le Vlogue
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93 views • December 22, 2021
Ce que dit la physiologie :
« Lou Schuler, auteur et journaliste spécialisé dans le fitness, écrit que l'écartement des genoux est naturel en raison des différences physiques inhérentes aux hommes, qui font de l'écartement des genoux la "position assise la moins stressante pour les hommes" :
Voici ce qui se passe lorsque quelqu'un comme moi est assis avec les genoux serrés : La boule ronde située au sommet du fémur va se coincer contre le bord extérieur de l'acétabulum (la cavité de la hanche), mettant à rude épreuve le labrum qui tapisse la cavité. Pour me mettre dans cette position, je dois activer les muscles adducteurs de l'intérieur de mes cuisses. Cela déclenche automatiquement une résistance des muscles abducteurs de mes cuisses externes, créant une tension qui peut remonter jusqu'au bas du dos. Dès que je relâche la contraction, mes cuisses s'écartent, laissant un espace d'environ 15 pouces à partir du centre de chaque rotule, soit plus des trois quarts de la distance nécessaire à un bon écart masculin... Les femmes, en revanche, ont un bassin plus large et des cuisses qui s'inclinent plus naturellement vers la ligne médiane du corps, plutôt que de s'en éloigner. S'asseoir avec les genoux rapprochés est une position sans stress la plupart du temps, bien que cela change pendant la grossesse, lorsque le poids du ventre pousse les genoux vers l'extérieur.» (Traduit avec DeepL)
Source wikipedia :
https://en.wikipedia.org/wiki/Manspreading
Source vidéo :
Extrait du documentaire Brigitte Macron :
https://urlz.fr/h1i7

Bref, un homme peut faire tout ce qu'il veut, charcuter son corps, s'habiller avec des robes, changer les lois, il ne peut pas devenir une femme.
Franchement, on s'en fout de leurs turpides, on demande juste qu'ils arrêtent de mentir, de vouloir nous imposer leurs perversité, d'arrêter de violer nos esprits, nos âmes.

Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/

GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe

Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
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