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Новый протокол лечения рака. Борис Гринблат и Владимир Лузай
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225 views • November 06, 2020
В данном видеоролике Борис Гринблат с Владимиром Лузай рассказывают о новом протоколе лечения рака. Этот протокол основан на таком недорогом и общедоступном натуральном препарате, как димексид. Это вещество обладает большим количеством лечебных свойств, в том числе - антираковых. И помимо этого, одно из свойств димексида следующее: также как и инсулин в ИПТ-химиотерапии (ссылка на статью про ИПТ-химиотерапию) димексид обладает похожим свойством - он способен проносить в раковую клетку необходимые антираковые вещества, что позволяет использовать более низкие дозы этих веществ. Также димексид легко проходит спино-мозговой барьер и проносит с собой другие препараты, тем самым позволяя делать протокол ипт (ipt) при опухолях мозга.
Т.е. применение этого препарата существенно расширяет потенциал и арсенал доступных антираковых методов.
Сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: https://medalternativa.info/
Т.е. применение этого препарата существенно расширяет потенциал и арсенал доступных антираковых методов.
Сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: https://medalternativa.info/
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