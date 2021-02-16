"Sunt atât de mulți medici cumpărați de Pfizer în România, încât a trebuit să FILMEZ LISTA. 3 minute a durat derularea rapidă...

Oare cum arată această listă pentru anii 2019, 2020?

Oare de ce Observatorul Român de Sănătate, condus de Vlad Mixich, nu mai face astfel de analize de date acum?

Oare de ce nimeni nu se întreabă ce făceau cele 19 cadre medicale din spitalul Matei Balș timp de 20 minute cât ardea salonul, până au sunat pacienții la 112?

Oare de ce se apără Arafat, Voiculescu și "eroii" unii pe alții?

Bani... Mulți bani, multe interese pe sănătatea și viața cetățenilor."



Iosefina Iosefina Pascal - jurnalist