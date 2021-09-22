Ζωντανή εκδήλωση του κ.Ελευθέριου Κοσμίδη με θέμα:«Καλό και κακό διαδΙκτυο. Εθισμός και χειραγώγηση»

Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» Την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 ΣΤΙΣ 7:00 μ.μ. Παρακολουθήστε την Ζωντανή εκδήλωση του κ. Ελευθέριου Κοσμίδη, Φυσικός - Σύμβουλος σπουδών & επαγγελματικού προσανατολισμού - μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας (Υπ. επικοινωνίας του Ορθ. Χριστ. Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής) με θέμα: «Καλό και κακό διαδΙκτυο. Εθισμός και χειραγώγηση».



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