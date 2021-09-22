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Ζωντανή εκδήλωση του κ.Ελευθέριου Κοσμίδη με θέμα:«Καλό και κακό διαδΙκτυο. Εθισμός και χειραγώγηση»
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66 views • September 22, 2021
Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» Την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 ΣΤΙΣ 7:00 μ.μ. Παρακολουθήστε την Ζωντανή εκδήλωση του κ. Ελευθέριου Κοσμίδη, Φυσικός - Σύμβουλος σπουδών & επαγγελματικού προσανατολισμού - μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας (Υπ. επικοινωνίας του Ορθ. Χριστ. Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής) με θέμα: «Καλό και κακό διαδΙκτυο. Εθισμός και χειραγώγηση».
Θα προβληθει διαδικτυακά, χωρίς τη φυσική παρουσία λαού στον χώρο μετάδοσης, λόγω των μέτρων και των περιορισμών πού ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σε σχέση με τόν κορωνοϊό.
Θα προβληθει διαδικτυακά, χωρίς τη φυσική παρουσία λαού στον χώρο μετάδοσης, λόγω των μέτρων και των περιορισμών πού ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σε σχέση με τόν κορωνοϊό.
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