Plaudern aus der Schule 6): Das christliche Hauptgebot, Teil 2/2

Das christliche Hauptgebot umfasst nicht nur die Nächstenliebe, wie viele denken; die Nächstenliebe ist der zweite Teil des Hauptgebots, welches ohne den ersten Teil als Voraussetzung gar nicht eingehalten werden kann... und dass wir wiederum die 10 Gebote ohne das Hauptgebot als Voraussetzung gar nicht einhalten können! Hier geht es darum, wie wir es umsetzen können, und dass und wie wir unseren Herrn um mehr Liebe bitten können, weil wir diese Liebe (auch Feindesliebe!) aus uns selbst gar nicht zustande bringen.





Der Herr Schwert-Bischof Jesu Christi zum Hauptgebot: https://www.youtube.com/watch?v=1vZkZnMo7iU&t=14s

Und: "Liebe ist kein Gefühl, sondern...": https://www.youtube.com/watch?v=47qiUKkyU78





Verwendete Musik (dankeschön!):





"Bilder einer Ausstellung", von Modest Mussorgsky (Ausschnitte)