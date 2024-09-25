«Я никогда не видела ничего подобного!». Доктор медицины Уте Крюгер шведский патологоанатом

Вскоре после появления мРНК-вакцинацины против коронавируса возникло подозрение: не приносит ли прививка против коронавируса больше вреда, чем пользы? Теперь, спустя несколько лет после введения этих прививок, было доказано со стороны медицины, что прививки мРНК могут привести к смерти и болезням! Об этом пишет доктор Уте Крюгер в своей последней книге «Geimpft - gestorben» («Вакцинирован - умер»), в которой приводятся данные о 57 смертях, которые в большинстве случаев связанны с вакцинацией против коронавируса. В этой работе также содержатся выводы, которые исследовал профессор Арне Буркхардт, умерший в 2023 году. В следующем интервью вы услышите и увидите, почему мы должны предостеречь от прививок с мРНК!





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https://www.kla.tv/30472