Ayuda Social - Episodio 10 "Buscando Al Que Se Había Perdido"

Después de una hora de búsqueda, encontramos al señor Genaro que se había perdido en las calles y esta situación nos recuerda que un día nosotros también estábamos perdidos y Dios vino a buscarnos y a salvarnos. Si te sientes perdido, donde quiera que estés, en la calle, en el cine, en un restaurante tienes la esperanza de encontrar el amor de Cristo y su salvación allí donde te encuentras. ¡No te pierdas de eso! "El Señor te esta buscando" https://www.paypal.com/paypalme/brucephillipmafer

