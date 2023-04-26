Ayuda Social - Episodio 10 "Buscando Al Que Se Había Perdido"

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Después de una hora de búsqueda, encontramos al señor Genaro
que se había perdido en las calles y esta situación nos recuerda
que un día nosotros también estábamos perdidos
y Dios vino a buscarnos y a salvarnos.
Si te sientes perdido, donde quiera que estés, en la calle, en el cine, en un restaurante
tienes la esperanza de encontrar el amor de Cristo y su salvación allí donde te encuentras.
¡No te pierdas de eso!
"El Señor te esta buscando"
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