Πρότυπα και παγκόσμια ημέρα!! (Σταμπέλος Κλήμης - Δυναμικά διαδικτυακά 22-8-20)

💫Ο Αύγουστος στην Ελλάδα δεν είναι ένας ακόμα μήνας.💫Είναι η αγάπη των Ελλήνων για την Παναγία.💫 Είναι η δίψα των πιστών για το βλέμμα Της.💫Είναι η δοξολογία της θάλασσας για τον ωκεανό της ταπείνωσης Της.💫Είναι η παράκληση του ήλιου για την φωτεινή σιωπή Της.💫Είναι η μέθη των αστεριών από το πέρασμά Της.💫Είναι το αντίο του καύσωνος μπροστά στην δροσιά της παρουσίας Της.💫Είναι η ευωδία των προσευχών στο όνομά Της.💫Είναι η κοίμηση του θανάτου και το ξύπνημα της ψυχής μας.💫 Είναι η μελωδία των μοναστηριών που ανυμνούν την Προστάτιδα τους.💫 Ο Αύγουστος είναι η ενσάρκωση της άδολης αγάπης των ανθρώπων προς την Μητέρα τους.💫Το αντίο της μιζέριας και το καλωσόρισμα της αρχοντιάς Της.💫 π. Παύλος Παπαδόπουλος 💫💫💫⛅💫💫💫Η ΓΛΥΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ ΤΗΣ.💫💫💫⛅💫💫