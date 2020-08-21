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Πρότυπα και παγκόσμια ημέρα!! (Σταμπέλος Κλήμης - Δυναμικά διαδικτυακά 22-8-20)
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0 view • August 21, 2020
💫Ο Αύγουστος στην Ελλάδα δεν είναι ένας ακόμα μήνας.
💫Είναι η αγάπη των Ελλήνων για την Παναγία.
💫 Είναι η δίψα των πιστών για το βλέμμα Της.
💫Είναι η δοξολογία της θάλασσας για τον ωκεανό της ταπείνωσης Της.
💫Είναι η παράκληση του ήλιου για την φωτεινή σιωπή Της.
💫Είναι η μέθη των αστεριών από το πέρασμά Της.
💫Είναι το αντίο του καύσωνος μπροστά στην δροσιά της παρουσίας Της.
💫Είναι η ευωδία των προσευχών στο όνομά Της.
💫Είναι η κοίμηση του θανάτου και το ξύπνημα της ψυχής μας.
💫 Είναι η μελωδία των μοναστηριών που ανυμνούν την Προστάτιδα τους.
💫 Ο Αύγουστος είναι η ενσάρκωση της άδολης αγάπης των ανθρώπων προς την Μητέρα τους.
💫Το αντίο της μιζέριας και το καλωσόρισμα της αρχοντιάς Της.
💫 π. Παύλος Παπαδόπουλος 💫
💫💫⛅💫💫
💫Η ΓΛΥΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ ΤΗΣ.💫
💫💫⛅💫💫
https://www.dogma.gr/dialogos/o-avgoustos-stin-ellada-den-einai-apla-enas-minas-einai-2/104960/
💫Είναι η αγάπη των Ελλήνων για την Παναγία.
💫 Είναι η δίψα των πιστών για το βλέμμα Της.
💫Είναι η δοξολογία της θάλασσας για τον ωκεανό της ταπείνωσης Της.
💫Είναι η παράκληση του ήλιου για την φωτεινή σιωπή Της.
💫Είναι η μέθη των αστεριών από το πέρασμά Της.
💫Είναι το αντίο του καύσωνος μπροστά στην δροσιά της παρουσίας Της.
💫Είναι η ευωδία των προσευχών στο όνομά Της.
💫Είναι η κοίμηση του θανάτου και το ξύπνημα της ψυχής μας.
💫 Είναι η μελωδία των μοναστηριών που ανυμνούν την Προστάτιδα τους.
💫 Ο Αύγουστος είναι η ενσάρκωση της άδολης αγάπης των ανθρώπων προς την Μητέρα τους.
💫Το αντίο της μιζέριας και το καλωσόρισμα της αρχοντιάς Της.
💫 π. Παύλος Παπαδόπουλος 💫
💫💫⛅💫💫
💫Η ΓΛΥΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ ΤΗΣ.💫
💫💫⛅💫💫
https://www.dogma.gr/dialogos/o-avgoustos-stin-ellada-den-einai-apla-enas-minas-einai-2/104960/
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