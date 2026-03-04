BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
GOD THE HEART
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
16 views • 1 day ago

GOD THE HEART

JESUS AND HERMES

I'M NO FOOL I KNOW I'M MADE

LOVE WILL HAVE HIS WAY

MAKING LOVE IS ALL HE NEEDS

THAT'S WHY HE MADE ME

MAKING LOVE IS WHY I AM SHARING LOVE WITH ALL

MY HEART SAYS 'OH, MY GOD', I CAN'T RESIST YOUR LOVE


DID YOU EVER WONDER WHY THE HEART IS FOUND BETWEEN YOUR ARMS

TO KISS AND HOLD YOUR FATHER RIGHT AT THE HEART

DID YOU EVER WONDER HOW LOVE COULD THRILL YOU WITH 'OH, MY GOD'

DID YOU EVER WONDER WHO IT IS AT THE HEART


I'M NO FOOL, I KNOW WE'RE MADE

LOVE WILL HAVE HIS WAY

MAKING LOVE IS ALL HE NEEDS, THAT'S WHY HE MADE WE


GOD THE HEART


I'M NO FOOL THE FATHER IS LOVE FOR HEAVEN'S SAKE

MAKING LOVE IS ALL HE NEEDS.....LOVE'S AMAZING


TAKE THIS TALE AND SEND IT FAR

SEND OUR LOVE TO ALL YOU ARE

WE CAN'T RESIST GOD'S LOVE

WE CAN'T RESIST YOUR LOVE

LOVE'S AMAZING AIN'T HE?

GOD THE HEART!!!!


Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
