GOD THE HEART
JESUS AND HERMES
I'M NO FOOL I KNOW I'M MADE
LOVE WILL HAVE HIS WAY
MAKING LOVE IS ALL HE NEEDS
THAT'S WHY HE MADE ME
MAKING LOVE IS WHY I AM SHARING LOVE WITH ALL
MY HEART SAYS 'OH, MY GOD', I CAN'T RESIST YOUR LOVE
DID YOU EVER WONDER WHY THE HEART IS FOUND BETWEEN YOUR ARMS
TO KISS AND HOLD YOUR FATHER RIGHT AT THE HEART
DID YOU EVER WONDER HOW LOVE COULD THRILL YOU WITH 'OH, MY GOD'
DID YOU EVER WONDER WHO IT IS AT THE HEART
I'M NO FOOL, I KNOW WE'RE MADE
LOVE WILL HAVE HIS WAY
MAKING LOVE IS ALL HE NEEDS, THAT'S WHY HE MADE WE
GOD THE HEART
I'M NO FOOL THE FATHER IS LOVE FOR HEAVEN'S SAKE
MAKING LOVE IS ALL HE NEEDS.....LOVE'S AMAZING
TAKE THIS TALE AND SEND IT FAR
SEND OUR LOVE TO ALL YOU ARE
WE CAN'T RESIST GOD'S LOVE
WE CAN'T RESIST YOUR LOVE
LOVE'S AMAZING AIN'T HE?
GOD THE HEART!!!!