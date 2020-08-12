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Economie, finance, le jour d’après avec Pierre Jovanovic (1ère partie) - Politique & Eco n°255 - TVL
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4 views • August 12, 2020
15 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=maFiWeP-rKA
Chaîne officielle TVLibertés : https://www.youtube.com/channel/UCyamXi0qEQJghCjJbj__aWQ
Sauver les banques à tout prix, même celui du (re)confinement, crise des dettes publiques et saccage social en vue.
Olivier Pichon reçoit Pierre Jovanovic pour sa revue de presse. Sous l’épidémie, la schlague : les libertés menacées ! Les taux négatifs, un virus financier ravageur, l’Allemagne contre la BCE, l’Italexit en vue, l’euro en soin palliatifs, le déconfinement en France géré par Bain & Company de droit américain, l’effet de levier des banques françaises très au-delà du raisonnable, la Société Générale la plus menacée, Bercy s’intéresse à votre épargne à vos coffres, vers un coronatax ?
Le blog de Pierre Jovanovic :
http://www.quotidien.com
Retrouvez-nous sur :
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https://twitter.com/tvlofficiel?lang=fr
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Sauver les banques à tout prix, même celui du (re)confinement, crise des dettes publiques et saccage social en vue.
Olivier Pichon reçoit Pierre Jovanovic pour sa revue de presse. Sous l’épidémie, la schlague : les libertés menacées ! Les taux négatifs, un virus financier ravageur, l’Allemagne contre la BCE, l’Italexit en vue, l’euro en soin palliatifs, le déconfinement en France géré par Bain & Company de droit américain, l’effet de levier des banques françaises très au-delà du raisonnable, la Société Générale la plus menacée, Bercy s’intéresse à votre épargne à vos coffres, vers un coronatax ?
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