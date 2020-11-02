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Sortir du piège des psychopathes milliardaires - CDL62 - Jean-Jacques Crevecoeur
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23 views • November 02, 2020
Origine : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc
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Commentaires de Jean-Jacques :
Dans un contexte où la menace du coronavirus n'est qu'une distraction pour mettre en œuvre un plan bien plus criminel, comment sortir du piège tendu par ces psychopathes milliardaires ?
Quelques références pratiques :
— L'interview du docteur Fouché par Ema Krusi : https://youtu.be/nRMy51bN8CQ
— La bande annonce du film « Songbird » : https://youtu.be/pt4Pm3kK-9I
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous : https://www.youtube.com/user/jjcrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
— pour vous inscrire sur ma nouvelle chaîne publique sur FullLifeChannel.com : https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Publication de cette vidéo : lundi 2 novembre 2020 - Dernière mise à jour des fichiers : 2 novembre 2020
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Commentaires de Jean-Jacques :
Dans un contexte où la menace du coronavirus n'est qu'une distraction pour mettre en œuvre un plan bien plus criminel, comment sortir du piège tendu par ces psychopathes milliardaires ?
Quelques références pratiques :
— L'interview du docteur Fouché par Ema Krusi : https://youtu.be/nRMy51bN8CQ
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