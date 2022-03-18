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"ГАРРИ БЕР-КУТ. КАК ОБУСТРОИТЬ ИЗРАИЛЬ 2.0 НА УКРАИНЕ 06.06.2018 [РАССВЕТ]". Источник видео: https://youtu.be/PhY-vODfV7A "СКАЧАТЬ КАРТЫ НЕБЕСНОГО ИЕРУСАЛИМА https://drive.google.com/file/d/1BvCdiH-nGfGHXbbSETI3IMxgqRphi09O/view https://drive.google.com/file/d/1j9uox5jN8LIX5P2KlDGRz-5-KA3B4-1Z/view https://drive.google.com/file/d/1rFiigAAySWv-Obrxbh3DSuhtWfr-hJZq/view ТАЙМ-КОДЫ ИНТЕРВЬЮ 00:00 – Роза 01:04 – Небесный Иерусалим ближе с каждым днём: последние новости и события КАРТА НЕБЕСНОГО ИЕРУСАЛИМА И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 17:00 – Внешние военно-политические угрозы 21:36 – Транспортное сообщение между Небесным Иерусалимом и Израилем 24:45 – Российский Крым и Крымский мост как залог безопасности Небесного Иерусалима 27:27 – Почему Российская Армия таки будет защищать Небесный Иерусалим? 28:02 – Когда Крым вернётся на Украину? КАРТА НЕБЕСНОГО ИЕРУСАЛИМА И УКРАИНЫ 29:52 – Небесный Иерусалим под надёжной защитой всех соседей 31:18 – Новые названия городов 38:00 – Небесный Иерусалим на пути к глобальному лидерству 40:06 – Останется ли Украина без Чёрного и Азовского морей? КАРТА ИНФРАСТРУКТУРЫ И ГОРОДОВ НЕБЕСНОГО ИЕРУСАЛИМА 41:27 – Инфраструктура нового техноуклада: майнинговые фермы, гиперлуп, космодромы, кремниевая долина, киностудии, казино, аэропорты, перинатальные центры, синагоги 53:33 – Ответ антисемитам 57:08 – Чего хотят украинцы? 01:08:08 – Основной вывод фильма Л. Парфёнова «Русские евреи» 01:08:52 – Конкурс на будущие названия городов 01:12:35 – Происхождение названия канала РАССВЕТ". Из ютуб-канала РАССВЕТ.
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Человечество порабощается падшими ангелами. Они совсем обнаглели, в открытую себя открывают.
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