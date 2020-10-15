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Pandemia planificată: Conspirația covid
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9586 views • October 15, 2020
(la 30:40, unde scrie pe ecran "Alte companii din portofoliul fundației au fost acuzate că au forțat milioane de oameni să-și părăsească casele” - în loc de ”milioane” trebuie citit ”mii”)
În mai 2020, Mikki Willis a lansat un documentar denumit ”Plandemic”, care a devenit viral (se pare c-a avut peste 1 miliard de vizualizări). A fost cenzurat pe youtube și pe alte platforme.
Despre acest documentar din mai, realizatorii lui spun că este ”cel mai vizionat și cel mai cenzurat documentar făcut vreodată”.
În august 2020, Mikki Willis a lansat Plandemic II. Acest documentar a stabilit un record, premiera lui fiind vizualizată de 1,9 milioane de oameni în același timp.
Acest clip reprezintă o a doua parte a documentarului.
Partea I: https://brighteon.com/35ea5be8-94da-4388-9508-565fa39beaa4
În mai 2020, Mikki Willis a lansat un documentar denumit ”Plandemic”, care a devenit viral (se pare c-a avut peste 1 miliard de vizualizări). A fost cenzurat pe youtube și pe alte platforme.
Despre acest documentar din mai, realizatorii lui spun că este ”cel mai vizionat și cel mai cenzurat documentar făcut vreodată”.
În august 2020, Mikki Willis a lansat Plandemic II. Acest documentar a stabilit un record, premiera lui fiind vizualizată de 1,9 milioane de oameni în același timp.
Acest clip reprezintă o a doua parte a documentarului.
Partea I: https://brighteon.com/35ea5be8-94da-4388-9508-565fa39beaa4
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