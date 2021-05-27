La Ingenieria social de El gran reinicio y la nueva normalidad. Agenda 2030 - Por el Ingenierio Alfonso Longo

La Ingenieria social de El gran reinicio y la nueva normalidad. Agenda 2030 - Por el Ingenierio Alfonso LongoConferencia sobre el gran reinicio y la nueva normalidad impartida el 9 de marzo de 2021 por Alfonso Longo en Oñati."Analizaremos cual va a ser el diseño de nuestra vida cotidiana a partir de ahora y los procesos de cambios socio-económicos y psico-sociales".➤ Vídeo en YouTube:➤ Vídeo en Vimeo:➤ Canal de Vimeo De landerfilms:➤ Canal de YouTube de landerfilms:➤ Canal de YouTube de Alfonso Longo:Más información en:Otros vídeos de Alfonso Longo:El Nuevo Orden Mundial - El Gran Reseteo y el TranshumanismoAnalizando los planes estratégicos del COVID19Estrategias Covid-19. El mundo que viene.Parte 1/2 - El mundo que viene, Consejo de Administración Global:Parte 2/2 - ¿Reinicio o refuerzo? ¿Quién está a los mandos?