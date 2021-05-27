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La Ingenieria social de El gran reinicio y la nueva normalidad. Agenda 2030 - Por el Ingenierio Alfonso Longo
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132 views • May 27, 2021
La Ingenieria social de El gran reinicio y la nueva normalidad. Agenda 2030 - Por el Ingenierio Alfonso Longo
Conferencia sobre el gran reinicio y la nueva normalidad impartida el 9 de marzo de 2021 por Alfonso Longo en Oñati.
"Analizaremos cual va a ser el diseño de nuestra vida cotidiana a partir de ahora y los procesos de cambios socio-económicos y psico-sociales".
➤ Vídeo en YouTube:
https://youtu.be/cc-XKNatRys
➤ Vídeo en Vimeo:
https://vimeo.com/527387429
➤ Canal de Vimeo De landerfilms:
https://vimeo.com/landerfilms
➤ Canal de YouTube de landerfilms:
https://www.youtube.com/channel/UCi5LdJ0fHWsO1jXzUwRe-mg
➤ Canal de YouTube de Alfonso Longo:
https://www.youtube.com/channel/UCVKIj0kYokoElHQ2MKEhfLg
Más información en:
https://elinvestigador.org/entrevista-analisis-covid19-alfonso-longo/
Otros vídeos de Alfonso Longo:
El Nuevo Orden Mundial - El Gran Reseteo y el Transhumanismo
https://lbry.tv/@elinvestigador:0/transhumanismo-reset-alfonso-longo:3
Analizando los planes estratégicos del COVID19
https://lbry.tv/@elinvestigador:0/analizando-la-actualidad-con-alfonso-longo:f
Estrategias Covid-19. El mundo que viene.
Parte 1/2 - El mundo que viene, Consejo de Administración Global:
https://lbry.tv/@elinvestigador:0/estrategias-covid-19-el-mundo-que-viene-consejo-de-administracion-global:e
Parte 2/2 - ¿Reinicio o refuerzo? ¿Quién está a los mandos?
https://lbry.tv/@elinvestigador:0/el-nuevo-mundo-reinicio-o-refuerzo-quien-esta-a-los-mandos:3
Conferencia sobre el gran reinicio y la nueva normalidad impartida el 9 de marzo de 2021 por Alfonso Longo en Oñati.
"Analizaremos cual va a ser el diseño de nuestra vida cotidiana a partir de ahora y los procesos de cambios socio-económicos y psico-sociales".
➤ Vídeo en YouTube:
https://youtu.be/cc-XKNatRys
➤ Vídeo en Vimeo:
https://vimeo.com/527387429
➤ Canal de Vimeo De landerfilms:
https://vimeo.com/landerfilms
➤ Canal de YouTube de landerfilms:
https://www.youtube.com/channel/UCi5LdJ0fHWsO1jXzUwRe-mg
➤ Canal de YouTube de Alfonso Longo:
https://www.youtube.com/channel/UCVKIj0kYokoElHQ2MKEhfLg
Más información en:
https://elinvestigador.org/entrevista-analisis-covid19-alfonso-longo/
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El Nuevo Orden Mundial - El Gran Reseteo y el Transhumanismo
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Parte 1/2 - El mundo que viene, Consejo de Administración Global:
https://lbry.tv/@elinvestigador:0/estrategias-covid-19-el-mundo-que-viene-consejo-de-administracion-global:e
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https://lbry.tv/@elinvestigador:0/el-nuevo-mundo-reinicio-o-refuerzo-quien-esta-a-los-mandos:3
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