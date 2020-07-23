Η πνευματική ζωή του χριστιανού στα χρόνια του Αντιχρίστου - Γέροντας Σάββας Λαυριώτης

Βουκουρέστι Ρουμανίας -- 18.7.2020: Aποσπάσματα ομιλίας του γέροντα Σάββα Λαυριώτη με θέμα: “Η πνευματική ζωή του χριστιανού στα χρόνια του Αντιχρίστου”.

- Μετά το πέρας της ομιλίας, απαντά σε επίκαιρες ερωτήσεις των παρισταμένων πιστών.

* Ο γέροντας Σάββας βρίσκεται σε περιοδεία στη Ρουμανία και πραγματοποιεί ομιλίες κατά του Οικουμενισμού *