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MESSAGE TO AMY CONEY BARRETT - FORCED VACCINATIONS WILL SEE CIVIL WAR I I PATRIOTS BUILD A GALLOWS IN FRONT OF THE SUPREME COURT - AND EXECUTIONS FOR VIOLATING U.S. CONSTITUTION
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TRUMP KNEW OF THE PENTAGON - NIH CORONA COVID-19 ATTACK STAGED BY PENTAGON, NIH, AND ANTHONY FAUCI AT THE PENTAGON - BUILT WUHAN BSL4 BIOWEAPON LAB BUILT IN 2016 BY THE PENTAGON AND NIH FOLLOWING THE PENTAGON, Ft DETRICK - OBAMA BIDEN SALE OF COVID-1 SARS TO CHINA FOR $ 1.5 BILLION
THE PENTAGON ATTACK WAS SET UNDER THE UN COLLUDED AND CREATED 7th U.N. MILITARY GAMES WHERE 120 COUNTRY s SOLDIERS WERE ATTACKED WITH THE BIOWEAPON CORONA ON OCTOBER 18, 2019
CO-CONSPIRATOR BILL GATES HAD ALREADY PUT 1,700 PATENTS ON THE CORONA VIRUS FOR FAUCI AND HIMSELF.
BILL GATES HELD EVENT201 ON THE PANDEMIC THE SAME DAY AS THE ATTACK
2 AGENCIES THAT WERE TO PROTECT U.S. INSTEAD ATTACKED U.S. - THE CIA AND FBI BOTH CORRUPT CRIMINAL NOW ENEMY COMBATANTS OF U.S. CITIZENS. TIME TO REMOVE FEDERAL AGENCIES FROM THE STATES OF THE UNITED STATES.
WITHOUT NIH, CIA, NIAID, PENTAGON, HHS, CDC, FDA, AND FBI THE CORONA BIOWEAPON ATTACK WOULD NEVER HAVE HAPPENED AND OUR BUSINESSES AND CIVIL LIBERTIES WOULD NOT HAVE BEEN ATTACKED.
WE ARE NOW IN CIVIL WAR I I AND PATRIOTS WE ARE BEING ATTACKED BY THE FEDERAL GOVERNMENT AND THEIR STOOGES IN STATE GOVERNMENTS WHO ARE VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION AND BILL OF RIGHTS
THE " EMERGENCY ENDED " WHEN THE 2 RED-CROSS SHIPS WENT HOME.
NOW WE ARE UNDER ATTACK PATRIOTS
GET READY TO KILL TRUMPS WARPSPEED WHENEVER AND WHEREVER THE THREAT EMERGES
VACCINES ARE NOW BANNED AND ANYONE ADMINISTERING VACCINES IS AN ENEMY COMBATANT WITH THE KNOWN ADDITIVES
RNA ALTERING DNA
NANO-CHIP TRACKING CHIPS
ALUMINUM
MERCURY
DNA GENETIC MATERIAL FROM WHO KNOWS WHAT
PATRIOTS WE ARE NOW IN CIVIL WAR I I
KILL WARPSPEED
TRAIN YOUR CHILDREN WITH AR-10s AR-15s 9MM AND 10MM TO KILL WARPSPEED CONTRACTORS AND SOLDIERS
HEAD SHOT NO PRISONERS SEND A MESSAGE TO TRUMP
YOU STARTED THIS CIVIL WAR TRUMP AND PATRIOTS ARE GOING TO BURY YOU....................................... NEXT TO LINCOLN
IF AMY CONEY BARRETT THINKS SHE IS GOING TO FORCE VACCINES - THE JUSTICES SHOULD HEAR THE SOUNDS OF GALLOWS BEING BUILT IN THEIR DREAMS BECAUSE PATRIOTS WILL BE COMING THERE TO MARCH THEM OUT; SLIP A NOOSE OVER THEIR HEADS; AND DROP THEM IN A RESOUNDING CRACK OF LIBERTY AS 9 NECKS SNAP AND THE JUSTICE WHO BETRAYED U.S. LAST SEE THE FLAG OF LIBERTY WAVE THEM GOODBYE.
THEN WE'LL SEE IF WE CAN GET 9 PATRIOT JUDGES WHO REVERE THE U.S. CONSTITUTION.
THE PENTAGON ATTACK WAS SET UNDER THE UN COLLUDED AND CREATED 7th U.N. MILITARY GAMES WHERE 120 COUNTRY s SOLDIERS WERE ATTACKED WITH THE BIOWEAPON CORONA ON OCTOBER 18, 2019
CO-CONSPIRATOR BILL GATES HAD ALREADY PUT 1,700 PATENTS ON THE CORONA VIRUS FOR FAUCI AND HIMSELF.
BILL GATES HELD EVENT201 ON THE PANDEMIC THE SAME DAY AS THE ATTACK
2 AGENCIES THAT WERE TO PROTECT U.S. INSTEAD ATTACKED U.S. - THE CIA AND FBI BOTH CORRUPT CRIMINAL NOW ENEMY COMBATANTS OF U.S. CITIZENS. TIME TO REMOVE FEDERAL AGENCIES FROM THE STATES OF THE UNITED STATES.
WITHOUT NIH, CIA, NIAID, PENTAGON, HHS, CDC, FDA, AND FBI THE CORONA BIOWEAPON ATTACK WOULD NEVER HAVE HAPPENED AND OUR BUSINESSES AND CIVIL LIBERTIES WOULD NOT HAVE BEEN ATTACKED.
WE ARE NOW IN CIVIL WAR I I AND PATRIOTS WE ARE BEING ATTACKED BY THE FEDERAL GOVERNMENT AND THEIR STOOGES IN STATE GOVERNMENTS WHO ARE VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION AND BILL OF RIGHTS
THE " EMERGENCY ENDED " WHEN THE 2 RED-CROSS SHIPS WENT HOME.
NOW WE ARE UNDER ATTACK PATRIOTS
GET READY TO KILL TRUMPS WARPSPEED WHENEVER AND WHEREVER THE THREAT EMERGES
VACCINES ARE NOW BANNED AND ANYONE ADMINISTERING VACCINES IS AN ENEMY COMBATANT WITH THE KNOWN ADDITIVES
RNA ALTERING DNA
NANO-CHIP TRACKING CHIPS
ALUMINUM
MERCURY
DNA GENETIC MATERIAL FROM WHO KNOWS WHAT
PATRIOTS WE ARE NOW IN CIVIL WAR I I
KILL WARPSPEED
TRAIN YOUR CHILDREN WITH AR-10s AR-15s 9MM AND 10MM TO KILL WARPSPEED CONTRACTORS AND SOLDIERS
HEAD SHOT NO PRISONERS SEND A MESSAGE TO TRUMP
YOU STARTED THIS CIVIL WAR TRUMP AND PATRIOTS ARE GOING TO BURY YOU....................................... NEXT TO LINCOLN
IF AMY CONEY BARRETT THINKS SHE IS GOING TO FORCE VACCINES - THE JUSTICES SHOULD HEAR THE SOUNDS OF GALLOWS BEING BUILT IN THEIR DREAMS BECAUSE PATRIOTS WILL BE COMING THERE TO MARCH THEM OUT; SLIP A NOOSE OVER THEIR HEADS; AND DROP THEM IN A RESOUNDING CRACK OF LIBERTY AS 9 NECKS SNAP AND THE JUSTICE WHO BETRAYED U.S. LAST SEE THE FLAG OF LIBERTY WAVE THEM GOODBYE.
THEN WE'LL SEE IF WE CAN GET 9 PATRIOT JUDGES WHO REVERE THE U.S. CONSTITUTION.
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