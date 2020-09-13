ΠΑΓΩΝΗ VS ΒΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

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Αδερφοί μου, ήρθε ο καιρός να διαλέξετε στρατόπεδο. Είτε με τους συστημικούς, πουλημένους και ΠΡΟΔΟΤΕΣ του Έθνους και της Ορθοδοξίας είτε με το ποίμνιο του Κυρίου που βγάζει δειλά δειλά την προβιά του και ετοιμάζεται να μετατραπεί σε ΛΥΚΟ που θα κατασπαράξει όλους αυτούς που με το στανιό θέλουν να πάρουν τη ζωή και την ψυχή μας μέσω της υφαρπαγής της ελεύθερης βουλήσεως μας.
Είναι καιρός να πάρετε θέση...
Είτε θα πέσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ είτε θα βγούμε στο ξέφωτο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΥΓ Οφείλω να απολογηθώ για τη λέξη κλειδί που αφιέρωσα στη παγώνη. Η απολογία έγκειται ως προς την επιείκεια και το πολιτισμό που έπρεπε να επιδείξω ώστε να ανέβει και να παραμείνει το βίντεο διαθέσιμο για προβολή...