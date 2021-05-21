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21.05.2021. На верующих не действует (Выпуск № 202 часть I).
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10218 views • May 20, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
03:06 Как ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОЛДУНОВ? Старец Фаддей Витовницкий. https://www.youtube.com/watch?v=au3WqnK5DPs.
07:05 Письмо слушателя. О документах.
08:05 Что делать, если вас Укололи и возникли не острые, отдаленные проблемы со здоровем?
https://www.youtube.com/watch?v=wElWr7bYaW4.
25:32 ОБСТРЕЛЫ ИЗ ГАЗЫ. На связи жительница Ашкелона. https://www.youtube.com/watch?v=nq0y7d3tj3k.
44:45 Как в ТЕАТРЕ убеждают ПРИВИТЬСЯ.
https://www.youtube.com/watch?v=xDUCZknAdRc.
49:40 Билл Гейтс. Как уменьшить численности населения. https://www.youtube.com/watch?v=oDfteASfgIg.
54:29 ПРЕДУПРЕДИТЕ ПЕНСИОНЕРОВ! ИХ ЗАСТАВЛЯЮТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ ЗА ВАС!!! https://www.youtube.com/watch?v=ZlzJw7L0ijo.
59:25 ZetaTalk. Подтверждение. http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/zetatalk-newsletter-as-of-may-16-2021.
01:01:34 Письмо слушателя. Последствия общения с вакцинированными.
01:03:15 «Мэр, палач и законы – это мы!» Как народ Калифорнии истреблял бандитов. https://aurora.network/articles/23-istorija-i-filosofija/53845-mjer-palach-i-zakony-jeto-my-kak-narod-kalifornii-istrebljal-banditov.
01:09:15 Письмо слушателя. Чудо на Кавказе.
01:10:36 Письмо слушателя. Среднеуральский Женский Монастырь.
01:13:54 "Вася толстенький" Удивительная история. (о. Олег Стеняев). https://www.youtube.com/watch?v=voaEWpN8qk8.
01:18:25 КАК Я ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ НЕ ВРАЛ. Случай из жизни. Протоиерей Олег Стеняев. Экзегет. https://www.youtube.com/watch?v=HeQiCg22QXY.
01:29:20 Женщины в православии. Вера Котелянец. https://www.youtube.com/watch?v=b-jXhYyKUyg.
Сегодня мы узнаем, как действует ли на верующих православных темные силы. Поговорим о том, что вакцинация приносит негативные последствия не только вакцинированным, но также и окружающим их людям, животным и растениям. Увидим видео-сюжет из города Ашкелон в Израиле. Также узнаем, как именно Билл Гейтс планировал сократить население планеты, узнаем о все новых способах заставить людей сделать себе прививку, послушаем истории Олега Стеняева.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
03:06 Как ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОЛДУНОВ? Старец Фаддей Витовницкий. https://www.youtube.com/watch?v=au3WqnK5DPs.
07:05 Письмо слушателя. О документах.
08:05 Что делать, если вас Укололи и возникли не острые, отдаленные проблемы со здоровем?
https://www.youtube.com/watch?v=wElWr7bYaW4.
25:32 ОБСТРЕЛЫ ИЗ ГАЗЫ. На связи жительница Ашкелона. https://www.youtube.com/watch?v=nq0y7d3tj3k.
44:45 Как в ТЕАТРЕ убеждают ПРИВИТЬСЯ.
https://www.youtube.com/watch?v=xDUCZknAdRc.
49:40 Билл Гейтс. Как уменьшить численности населения. https://www.youtube.com/watch?v=oDfteASfgIg.
54:29 ПРЕДУПРЕДИТЕ ПЕНСИОНЕРОВ! ИХ ЗАСТАВЛЯЮТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ ЗА ВАС!!! https://www.youtube.com/watch?v=ZlzJw7L0ijo.
59:25 ZetaTalk. Подтверждение. http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/zetatalk-newsletter-as-of-may-16-2021.
01:01:34 Письмо слушателя. Последствия общения с вакцинированными.
01:03:15 «Мэр, палач и законы – это мы!» Как народ Калифорнии истреблял бандитов. https://aurora.network/articles/23-istorija-i-filosofija/53845-mjer-palach-i-zakony-jeto-my-kak-narod-kalifornii-istrebljal-banditov.
01:09:15 Письмо слушателя. Чудо на Кавказе.
01:10:36 Письмо слушателя. Среднеуральский Женский Монастырь.
01:13:54 "Вася толстенький" Удивительная история. (о. Олег Стеняев). https://www.youtube.com/watch?v=voaEWpN8qk8.
01:18:25 КАК Я ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ НЕ ВРАЛ. Случай из жизни. Протоиерей Олег Стеняев. Экзегет. https://www.youtube.com/watch?v=HeQiCg22QXY.
01:29:20 Женщины в православии. Вера Котелянец. https://www.youtube.com/watch?v=b-jXhYyKUyg.
Сегодня мы узнаем, как действует ли на верующих православных темные силы. Поговорим о том, что вакцинация приносит негативные последствия не только вакцинированным, но также и окружающим их людям, животным и растениям. Увидим видео-сюжет из города Ашкелон в Израиле. Также узнаем, как именно Билл Гейтс планировал сократить население планеты, узнаем о все новых способах заставить людей сделать себе прививку, послушаем истории Олега Стеняева.
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