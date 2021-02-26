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광야의 소리 6,464(주님 예수 십자가 달림의 6시간의 참혹한 죄사함의 현장)
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Mar 15:24 십자가에 못 박고 그 옷을 나눌쌔 누가 어느 것을 얻을까 하여 제비를 뽑더라
Mar 15:25 때가 제 삼시가 되어 십자가에 못 박으니라
Mar 15:26 그 위에 있는 죄 패에 유대인의 왕이라 썼고
Mar 15:27 강도 둘을 예수와 함께 십자가에 못 박으니 하나는 그의 우편에 하나는 좌편에 있더라
Mar 15:28 (없 음m
Mar 15:29 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 가로되 아하 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여
Mar 15:30 네가 너를 구원하여 십자가에서 내려 오라 하고
Mar 15:31 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 함께 희롱하며 서로 말하되 저가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다
Mar 15:32 이스라엘의 왕 그리스도가 지금 십자가에서 내려와 우리로 보고 믿게 할찌어다 하며 함께 십자가에 못 박힌 자들도 예수를 욕하더라
The Death of Jesus
Mar 15:33 제 육시가 되매 온 땅에 어두움이 임하여 제 구시까지 계속하더니
Mar 15:34 제 구시에 예수께서 크게 소리지르시되 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이를 번역하면 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라
Mar 15:35 곁에 섰던 자 중 어떤이들이 듣고 가로되 보라 엘리야를 부른다 하고
Mar 15:36 한 사람이 달려가서 해융에 신포도주를 머금게 하여 갈대에 꿰어 마시우고 가로되 가만 두어라 엘리야가 와서 저를 내려 주나 보자 하더라
Mar 15:37 예수께서 큰 소리를 지르시고 운명하시다
Mar 15:38 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되니라
Mar 15:25 때가 제 삼시가 되어 십자가에 못 박으니라
Mar 15:26 그 위에 있는 죄 패에 유대인의 왕이라 썼고
Mar 15:27 강도 둘을 예수와 함께 십자가에 못 박으니 하나는 그의 우편에 하나는 좌편에 있더라
Mar 15:28 (없 음m
Mar 15:29 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 가로되 아하 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여
Mar 15:30 네가 너를 구원하여 십자가에서 내려 오라 하고
Mar 15:31 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 함께 희롱하며 서로 말하되 저가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다
Mar 15:32 이스라엘의 왕 그리스도가 지금 십자가에서 내려와 우리로 보고 믿게 할찌어다 하며 함께 십자가에 못 박힌 자들도 예수를 욕하더라
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Mar 15:33 제 육시가 되매 온 땅에 어두움이 임하여 제 구시까지 계속하더니
Mar 15:34 제 구시에 예수께서 크게 소리지르시되 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이를 번역하면 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라
Mar 15:35 곁에 섰던 자 중 어떤이들이 듣고 가로되 보라 엘리야를 부른다 하고
Mar 15:36 한 사람이 달려가서 해융에 신포도주를 머금게 하여 갈대에 꿰어 마시우고 가로되 가만 두어라 엘리야가 와서 저를 내려 주나 보자 하더라
Mar 15:37 예수께서 큰 소리를 지르시고 운명하시다
Mar 15:38 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되니라
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