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POLITICIANS MUST BE INFLICTED WITH THE ADVERSE CONSEQUENCES OF THEIR OWN MALFESANCE
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190 views • January 20, 2021
PIGS PUSHING THE VIRUS HYSTERIA SCAM WILL NOT STOP UNTIL THEY FEEL THE ADVERSE AFFECTS OF THE CRIME THEY PERPETRATE ON OTHERS - PUT BACK ON THEM https://www.minds.com/research_start_point/
https://gab.com/stop_dirty_government
ALL THE PANDEMIC HYSTERIA IS BASED ON FLU – DOCTORS AND POLITICIANS NEED TO BE SUED FOR FALSE DIAGNOSIS – THEY ARE PERPETRATING FRAUD WHICH IS A CRIME – AND THEY LOSE THEIR IMMUNITY FROM PROSECUTION AND CIVIL SUIT.
Excerpt: corbertt report
Freedom Airway
https://www.bitchute.com/video/t9kVxL3kwUc/
FEAR MONGERING AND CALLING PANDEMICS WHEN IT IS NOT NECESSARY IS A METHOD THAT HAS BEEN USED GLOBALLY IN THE HEALTH SECTOR TO PUSH PARTICULAR AGENDAS FOR MANY YEARS
https://gab.com/stop_dirty_government
ALL THE PANDEMIC HYSTERIA IS BASED ON FLU – DOCTORS AND POLITICIANS NEED TO BE SUED FOR FALSE DIAGNOSIS – THEY ARE PERPETRATING FRAUD WHICH IS A CRIME – AND THEY LOSE THEIR IMMUNITY FROM PROSECUTION AND CIVIL SUIT.
Excerpt: corbertt report
Freedom Airway
https://www.bitchute.com/video/t9kVxL3kwUc/
FEAR MONGERING AND CALLING PANDEMICS WHEN IT IS NOT NECESSARY IS A METHOD THAT HAS BEEN USED GLOBALLY IN THE HEALTH SECTOR TO PUSH PARTICULAR AGENDAS FOR MANY YEARS
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