Mîncarea Contează (subtitrat)

Mîncarea Contează

Hrana poate fi cel mai bun prieten! Descoperiți cum vă puteți dezintoxica organismul, pierde din greutate, anula diabetul, biruii cancerul, învinge bolile de inimă, repara depresia și multe altele, folosind o abordare nutrițională.

Mîncarea Contează prezinta direct și onest, în ritm rapid, starea noastră actuală de sănătate. În ciuda a miliarde de dolari de finanțare și de cercetare, și așa-numitele tratamente, continuăm să suferim o serie de boli cronice și maladii în fiecare zi. Bandajînd o populație supra-indulgentă cu o serie de terapii toxice și alimente lipsite de nutrienți cu siguranță nu ajută situația. Adăugăm cerințele ridicate făcute de sistemul-medical asupra sistemului nostru de îngrijire a sănătății deja supra-împovărat nu e de mirare că medicii și practicieni de sănătate au puțin și mai puțin timp să-i învețe pe oameni despre cum să mănînce și

să trăiască bine - exact informațiile care ar putea împiedica oamenii să fie acolo, în primul rînd.

Mîncarea Contează găzduiește mai mulți lideri mondiali în nutriție și vindecare naturală care pretind nu numai că ne face rău corpurilor noastre cu nutriție necorespunzătoare, dar că alimentația corectă, suplimentele și detoxifierea pot fi folosite pentru a trata boli cronice, fatale cum ar fi cancerul în fază terminală diagnosticat.

Documetarul atrage atenția asupra afacerilor industriei de trilioane de dolari și ale companiilor care se îmbogaățsc de pe urma oamenilor bolnavi, și subliniază faptul că nu orice problemă necesită o atenție medicală costisitoare sau interventie majoră și dezvăluie multe terapii alternative, care pot fi mai eficiente, mai economice și mai puțin dăunătoare decît tratamentele medicale convenționale.



Află ce funcționează, ce nu, și ce te omoară. Devenind informat despre alegerile pe care le-ai făcut pentru tine și sănătatea familiei tale, ai putea salva vieți.



Subiecte discutate in filmul documentar:

1. Cum putem deosebi mîncarea sănătoasă de mîncarea nesănătoasă ?

2. Care este impactul mîncarurilor gătite asupra organismului ?

3. Care este legătura dintre toxinele din organism ?

4. Cum putem elimina toxinele din organism ?

5. De ce suntem obosiți după amiaza și nu vioi plini de energie ?

6. Ce sunt superalimentele și care este beneficiul lor ?

7. De ce nu se învață în universitățile de medicină despre știinta nutriției și mîncarea sănătoasă?

8. Ce sunt medicamentele și cum ajung ele pe piață?

9. De ce doctorii în general nu știu despre ce este mîncarea sănătoasă și ce este mîncare nesănătoasă?

10. Cum se stopează și se vindecă bolile de inimă, cancer, diabet, osteoporoză, bolile autoimune, bolile dermatologice și alte boli degenerative, incurabile?



De asemenea este arătat și explicat cum se vindecă toate bolile, afecțiunile prin mîncare sănătoasă, mai ales prin mîncare organică, ecologică, prin alimentație vegetariană, vegană; Ignoranța suplimentelor alimentare; Care este adevarata terapie; Despre eficiența organismul în legătură cu vitaminele; Beneficiile solului asupra alimentelor; Efectul pesticidelor; Despre mîncarea din supermarket; Scopul și rolul sistemului medical actual și multe alte exemple despre beneficiile unei bune alimentații presărat cu exemple despre vindecari miraculoase într-un documentar fascinant care dureaza 77 minute.



director: James Colquhoun

producători: Enzo Tedeschi James Colquhoun Laurentine Ten Bosch

scriitori: James Colquhoun Laurentine Ten Bosch

actori: Ian Brighthope (Ian Brighthope) Jerome Burne (Jerome Burne) Phillip Day (Phillip Day) Charlotte Gerson (Charlotte Gerson) Dr. Dan Rogers (Dr. Dan Rogers) Andrew Saul (Andrew Saul) David Wolfe(David Wolfe) Victor Zeines (Victor Zeines)



Food Matters 2008