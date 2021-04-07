© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
1000 BitChute subscribers - Thank You All [Text below] [07.04.2021]
Follow
0
Share
Report
10 views • April 07, 2021
Tak til alle.
Da denne SARS-CoV-2 influenza virus begyndte i Wuhan Kina dec 2019/januar 2020 og frem til
marts 2020 hvor hele verdenen lukkede ned kunne jeg fornemme at der var noget der ikke passede
og begyndte jeg at researche hvad der foregik.
Jeg har aldrig været en konspirations-teoretiker, og jeg har læst diverse lovgivning i mange år
på grund af mine egne sager og som gratis bisidder og partsrepræsentant for andre medborgere
imod dette fascistiske system, jeg er blevet dømt 4 gange som forbryder i retten, selvom jeg
kan dokumentere alt, retssystemet er også plumråddent og korrupt.
04.01.2019 'Syg på kontanthjælp - forbryder eller frihedskæmper'
https://www.denoffentlige.dk/syg-paa-kontanthjaelp-forbryder-eller-frihedskaemper
Den viden jeg opdagede begyndte jeg så at dele på min YouTube kanal fra 2002 som havde hundredevis af
videoer fra bl.a. møder med Politikere, demostrationer, interviews mm og pludselig blev den slettet
pga en 6 mdl gammel video.
Jeg begyndte så at dele her på BitChute for at andre kan se hvad der foregår og nu
har jeg nu pludselig rundet 1000 subscribers.
Alt hvad jeg laver gør jeg gratis også når jeg hjælper andre med deres problemer med systemet
jeg er ikke ude på at tjene penge eller opnå 'berømmelse'
Det eneste jeg gør er at dele det jeg mener er relevant viden.
Tingene hænger sammen.
Så kan det da ikke være helt galt det jeg laver vel :)
P.S: #HadetsSange - HADETS SANGE er en performance-installation af Tue Biering
hvor jeg var 'skuespiller' og spillede mig selv i 14 dage og fortalte hvad der foregår i systemet.
Virkelighedens Internetkrigere indtager scenen
Provoinstruktør og teatervildmand Tue Biering året Reumert og årets instruktør 2018.
http://www.tueb.dk/dk/2018/09/22/hadets-sange/
https://www.idoart.dk/kalender/bieringchemnitz-hadets-sange
https://www.facebook.com/bieringchemnitz/videos/hadets-sange/429370577469934/
https://denfrie.dk/udstilling/hadets-sange-2/
https://iscene.dk/2018/09/11/hadets-sange-paa-den-frie-giver-menneskeligt-ansigt-til-netkrigere/
https://ungtteaterblod.dk/anmeldelse-hadets-sange-den-frie-udstillingsbygning-biering-chemnitz-co-og-scene42/
https://politiken.dk/kultur/scene/art6701026/Internettet-flyder-over-af-had-i-udfordrende-performance-installation
Hadets Sange https://vimeo.com/301431848
Mvh Kim Osbøl
--------
Thank You All.
When this SARS-CoV-2 influenza virus started in Wuhan China dec 2019/January 2020 and up to
March 2020 when the whole world was shut down I could sense that something was not right
and I started researching what was going on.
I have never been a conspiracy theorist and I have read various laws for many years
because of my own cases and as a free assistant and party representative for other fellow citizens
against this fascist system, I have been convicted 4 times as a criminal in court, though I.
can document everything, the judicial system is also clumsy and corrupt.
04.01.2019 'Sick on cash benefits - Criminal or Freedom fighter'
https://www.denoffentlige.dk/syg-paa-kontanthjaelp-forbryder-eller-frihedskaemper
The knowledge I discovered I shared on my YouTube channel (from 2002) which had hundreds of
videos from i.a. meetings with Politicians, demonstrations, interviews, etc. and suddenly it
was deleted due to a 6 month old video.
I then started sharing here on BitChute so others can see what's going on and now
I have suddenly rounded 1000 subscribers.
Everything I do, I do for free also when I help others with their problems with the system
I'm not in this to make money or achieve 'fame'.
All I do is share what I think is relevant knowledge.
Things are connected.
Then it can not be completely wrong what I am doing right :)
Sincerely Kim Osbøl
Born [1964] and raised in Copenhagen Denmark, Freedom Fighter and Internet Warrior from #HadetsSange - and a product of the Danish welfare system [Facism].
https://www.facebook.com/kim.temp
https://www.facebook.com/groups/101795103800021
https://www.facebook.com/groups/747661485357782/
https://www.facebook.com/Jobcenter-København-Københavns-Kommune-879470472253510
https://twitter.com/Kim_Osboel
https://anonup.com/@Kim_Osboel
https://www.bitchute.com/channel/3YqC0mK7nzxz/
https://www.brighteon.com/channels/kimosboel
https://www.ourfreedomtube.com/@Kim_Osboel
https://www.ourfreedombits.com/@Kim_Osboel
https://www.ourfreedombook.com/Kim_Osboel
https://brandnewtube.com/@Kim_Osboel
https://www.minds.com/kim_osboel/
https://odysee.com/@Kim_Osb%C3%B8l:b
https://vimeo.com/user125251652
https://parler.com/profile/KimOsboel/
https://mewe.com/i/kimosb%C3%B8l
https://gab.com/Kim_Osboel
https://t.me/Kim_Osboel
https://awakeningincubator.com/members/kim_osboel/
[2017] http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157
YouTube #2: https://www.youtube.com/channel/UCKcCEgl90IXxFewmCNsztgA/
rumble.com/user/Kim_Osboel (Deleted 17.03.2021 be the Satanist Rumble)
Mail: [email protected]
Da denne SARS-CoV-2 influenza virus begyndte i Wuhan Kina dec 2019/januar 2020 og frem til
marts 2020 hvor hele verdenen lukkede ned kunne jeg fornemme at der var noget der ikke passede
og begyndte jeg at researche hvad der foregik.
Jeg har aldrig været en konspirations-teoretiker, og jeg har læst diverse lovgivning i mange år
på grund af mine egne sager og som gratis bisidder og partsrepræsentant for andre medborgere
imod dette fascistiske system, jeg er blevet dømt 4 gange som forbryder i retten, selvom jeg
kan dokumentere alt, retssystemet er også plumråddent og korrupt.
04.01.2019 'Syg på kontanthjælp - forbryder eller frihedskæmper'
https://www.denoffentlige.dk/syg-paa-kontanthjaelp-forbryder-eller-frihedskaemper
Den viden jeg opdagede begyndte jeg så at dele på min YouTube kanal fra 2002 som havde hundredevis af
videoer fra bl.a. møder med Politikere, demostrationer, interviews mm og pludselig blev den slettet
pga en 6 mdl gammel video.
Jeg begyndte så at dele her på BitChute for at andre kan se hvad der foregår og nu
har jeg nu pludselig rundet 1000 subscribers.
Alt hvad jeg laver gør jeg gratis også når jeg hjælper andre med deres problemer med systemet
jeg er ikke ude på at tjene penge eller opnå 'berømmelse'
Det eneste jeg gør er at dele det jeg mener er relevant viden.
Tingene hænger sammen.
Så kan det da ikke være helt galt det jeg laver vel :)
P.S: #HadetsSange - HADETS SANGE er en performance-installation af Tue Biering
hvor jeg var 'skuespiller' og spillede mig selv i 14 dage og fortalte hvad der foregår i systemet.
Virkelighedens Internetkrigere indtager scenen
Provoinstruktør og teatervildmand Tue Biering året Reumert og årets instruktør 2018.
http://www.tueb.dk/dk/2018/09/22/hadets-sange/
https://www.idoart.dk/kalender/bieringchemnitz-hadets-sange
https://www.facebook.com/bieringchemnitz/videos/hadets-sange/429370577469934/
https://denfrie.dk/udstilling/hadets-sange-2/
https://iscene.dk/2018/09/11/hadets-sange-paa-den-frie-giver-menneskeligt-ansigt-til-netkrigere/
https://ungtteaterblod.dk/anmeldelse-hadets-sange-den-frie-udstillingsbygning-biering-chemnitz-co-og-scene42/
https://politiken.dk/kultur/scene/art6701026/Internettet-flyder-over-af-had-i-udfordrende-performance-installation
Hadets Sange https://vimeo.com/301431848
Mvh Kim Osbøl
--------
Thank You All.
When this SARS-CoV-2 influenza virus started in Wuhan China dec 2019/January 2020 and up to
March 2020 when the whole world was shut down I could sense that something was not right
and I started researching what was going on.
I have never been a conspiracy theorist and I have read various laws for many years
because of my own cases and as a free assistant and party representative for other fellow citizens
against this fascist system, I have been convicted 4 times as a criminal in court, though I.
can document everything, the judicial system is also clumsy and corrupt.
04.01.2019 'Sick on cash benefits - Criminal or Freedom fighter'
https://www.denoffentlige.dk/syg-paa-kontanthjaelp-forbryder-eller-frihedskaemper
The knowledge I discovered I shared on my YouTube channel (from 2002) which had hundreds of
videos from i.a. meetings with Politicians, demonstrations, interviews, etc. and suddenly it
was deleted due to a 6 month old video.
I then started sharing here on BitChute so others can see what's going on and now
I have suddenly rounded 1000 subscribers.
Everything I do, I do for free also when I help others with their problems with the system
I'm not in this to make money or achieve 'fame'.
All I do is share what I think is relevant knowledge.
Things are connected.
Then it can not be completely wrong what I am doing right :)
Sincerely Kim Osbøl
Born [1964] and raised in Copenhagen Denmark, Freedom Fighter and Internet Warrior from #HadetsSange - and a product of the Danish welfare system [Facism].
https://www.facebook.com/kim.temp
https://www.facebook.com/groups/101795103800021
https://www.facebook.com/groups/747661485357782/
https://www.facebook.com/Jobcenter-København-Københavns-Kommune-879470472253510
https://twitter.com/Kim_Osboel
https://anonup.com/@Kim_Osboel
https://www.bitchute.com/channel/3YqC0mK7nzxz/
https://www.brighteon.com/channels/kimosboel
https://www.ourfreedomtube.com/@Kim_Osboel
https://www.ourfreedombits.com/@Kim_Osboel
https://www.ourfreedombook.com/Kim_Osboel
https://brandnewtube.com/@Kim_Osboel
https://www.minds.com/kim_osboel/
https://odysee.com/@Kim_Osb%C3%B8l:b
https://vimeo.com/user125251652
https://parler.com/profile/KimOsboel/
https://mewe.com/i/kimosb%C3%B8l
https://gab.com/Kim_Osboel
https://t.me/Kim_Osboel
https://awakeningincubator.com/members/kim_osboel/
[2017] http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157
YouTube #2: https://www.youtube.com/channel/UCKcCEgl90IXxFewmCNsztgA/
rumble.com/user/Kim_Osboel (Deleted 17.03.2021 be the Satanist Rumble)
Mail: [email protected]
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.