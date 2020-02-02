02.02.2020 Εκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες των ιμίων στην Πτολεμαϊδα.

Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020, στις 12 το μεσημέρι, με αφορμή τη συμπλήρωση 24 ετών από την πτώση του ελικοπτέρου στα

Ίμια κατά την οποία βρήκαν ηρωικό θάνατο ο υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικελευστής

Έκτορας Γιαλοψός, η ομάδα “ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΉ ΣΑΡΙΣΣΑ” Πτολεμαΐδας διοργάνωσε στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαΐδας εκδήλωση-επιμνημόσυνη δέηση, παρουσία του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητροπόλεως

Φλωρίνης-Πρεσπών και Εορδαίας Αρχιμανδρίτη Νικηφόρου Μανάδη.

Στο καλέσμα, ανταποκρίθηκαν πατριωτικές ομάδες και εθνικιστικοί συλλόγοι από την Βόρεια Ελλάδα.