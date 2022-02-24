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Vladimir Putin's Speech 24.02.2022, ENG Subtitles + Magyar szinkron : Vlagyimir Putyin beszéde - 2022 február 24
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42 views • March 31, 2022
This was a very meaningful speech which I think its worth sharing.
He mainly explains the reasons he decided to launch war in Ukraine.
Its also a few words about the western and US "woke" mouvement, "cancel culture" and gender doctrine, the western civilisation's suicide.
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Olyan világot élünk ahol a megtévesztés tudománya, az átlagember szamara, szó szerint hihetetlen mélységeket ért el.
Őket mar nem zavarja, ha nyilvánosan tagadják az igazat, és ha egyik napról a másikra ellent mondanak önmaguknak is.
Büszkén csúfot űznek a képernyők által hipnotizált, tömegekből, amellyel megpróbálják elfogadtatni, sőt feléjük terjeszteni erkölcstelen életszemléletüket és perverz életmódjukat, ami egyben egyfajta tagsági belépő körükbe. Ez jellemzi az őket körülvevő (selyembe pisilő) sztárokat és az altaluk összetoborzott majd kinevelt új-vezetőket, akiket az államok vagy nemzetközi szervek nyerő politikusaivá tesznek.
„Make no mistake.” Ebben ne tévedjetek: két, csak két tábor létezik a világon. Azok, akik behódoltak nekik. Es azok, akik nem. Az elsőkhöz zárkózik fel az a – még számbeli többséget képező, hipnotizált – tömeg, akiket sikerrel tudtak megtéveszteni. Ez a tömeg, azért lassan de biztosan morzsolódik, mert a természetes igazság ellen irányuló szemfényvesztést nem lehet sokáig fenntartani.
Ezért is vagyunk mi itt.
--------
The original video with engsubs was rejected because of "bitrate < 300kb/s". Well. So I just uploaded this version I made, with nungarian sync. (at 500kb/s...).
He mainly explains the reasons he decided to launch war in Ukraine.
Its also a few words about the western and US "woke" mouvement, "cancel culture" and gender doctrine, the western civilisation's suicide.
-----------
Olyan világot élünk ahol a megtévesztés tudománya, az átlagember szamara, szó szerint hihetetlen mélységeket ért el.
Őket mar nem zavarja, ha nyilvánosan tagadják az igazat, és ha egyik napról a másikra ellent mondanak önmaguknak is.
Büszkén csúfot űznek a képernyők által hipnotizált, tömegekből, amellyel megpróbálják elfogadtatni, sőt feléjük terjeszteni erkölcstelen életszemléletüket és perverz életmódjukat, ami egyben egyfajta tagsági belépő körükbe. Ez jellemzi az őket körülvevő (selyembe pisilő) sztárokat és az altaluk összetoborzott majd kinevelt új-vezetőket, akiket az államok vagy nemzetközi szervek nyerő politikusaivá tesznek.
„Make no mistake.” Ebben ne tévedjetek: két, csak két tábor létezik a világon. Azok, akik behódoltak nekik. Es azok, akik nem. Az elsőkhöz zárkózik fel az a – még számbeli többséget képező, hipnotizált – tömeg, akiket sikerrel tudtak megtéveszteni. Ez a tömeg, azért lassan de biztosan morzsolódik, mert a természetes igazság ellen irányuló szemfényvesztést nem lehet sokáig fenntartani.
Ezért is vagyunk mi itt.
--------
The original video with engsubs was rejected because of "bitrate < 300kb/s". Well. So I just uploaded this version I made, with nungarian sync. (at 500kb/s...).
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