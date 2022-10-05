Mes observations post-électorales du 5 octobre 2022

Pour ceux qui souhaiteraient consulter les résultats du décompte officiel du scrutin provincial du 3 octobre 2022, ils sont ici:





https://www.electionsquebec.qc.ca/resultats-et-statistiques/resultats-elections-generales-provinciales-en-direct/





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Existerait-il une "boîte noire" au Québec, aussi?





https://claudegelinas.substack.com/p/existerait-il-une-boite-noire-au





Quand les chiffres sont envoyés des bureaux de votes des 125 circonscriptions du Québec au DGEQ, qui surveille? Qui valide? Quelle transparence y a-t-il à ce moment précis?





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Les 42 likes de François Legault





https://claudegelinas.substack.com/p/les-42-likes-de-francois-legault





Après 24 minutes, le soir de sa victoire raz-de-marée, dans sa publication-phare, dans Twitter, le PM sortant puis revenant avait cumulé un total de 42 likes... ça sent... le FAKE.





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Réflexions à propos des résultats finaux du scrutin du 3 octobre 2022, au Québec





https://claudegelinas.substack.com/p/reflexions-a-propos-des-resultats





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Appel à votre soutien.





Si vous appréciez mes efforts soutenus, veuillez, s'il-vous-plaît et si vous le pouvez, participez à ma campagne de financement d'octobre 2022 car plus que jamais, j'ai besoin de votre aide.





https://donorbox.org/campagne-d-octobre-2022-pour-supporter-mes-efforts





Sans vous, rien n'est possible.





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Si vous préférez m'aider via Interac:





Courriel: [email protected]

Réponse: Claude





Merci de rayonner en conscience, jusqu'à moi et de continuer à m'appuyer.





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Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4480





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