Mes observations post-électorales du 5 octobre 2022

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Pour ceux qui souhaiteraient consulter les résultats du décompte officiel du scrutin provincial du 3 octobre 2022, ils sont ici:
https://www.electionsquebec.qc.ca/resultats-et-statistiques/resultats-elections-generales-provinciales-en-direct/
--
Existerait-il une "boîte noire" au Québec, aussi?
https://claudegelinas.substack.com/p/existerait-il-une-boite-noire-au
Quand les chiffres sont envoyés des bureaux de votes des 125 circonscriptions du Québec au DGEQ, qui surveille? Qui valide? Quelle transparence y a-t-il à ce moment précis?
--
Les 42 likes de François Legault
https://claudegelinas.substack.com/p/les-42-likes-de-francois-legault
Après 24 minutes, le soir de sa victoire raz-de-marée, dans sa publication-phare, dans Twitter, le PM sortant puis revenant avait cumulé un total de 42 likes... ça sent... le FAKE.
--
Réflexions à propos des résultats finaux du scrutin du 3 octobre 2022, au Québec
https://claudegelinas.substack.com/p/reflexions-a-propos-des-resultats
--
Appel à votre soutien.
Si vous appréciez mes efforts soutenus, veuillez, s'il-vous-plaît et si vous le pouvez, participez à ma campagne de financement d'octobre 2022 car plus que jamais, j'ai besoin de votre aide.
https://donorbox.org/campagne-d-octobre-2022-pour-supporter-mes-efforts
Sans vous, rien n'est possible.
--
Si vous préférez m'aider via Interac:
Courriel: [email protected]
Réponse: Claude
Merci de rayonner en conscience, jusqu'à moi et de continuer à m'appuyer.
--
Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4480
YouTube: https://youtu.be/yFHAIrqRHO0
Facebook: https://www.facebook.com/claude.gelinas.3110/videos/1277353716426836/
--