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ПОТРЯСАЮЩИЕ возможности Мозга! СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА! Удивительный удар прозрения Джил Боулт Тейлор
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180 views • January 08, 2022
ПОТРЯСАЮЩИЕ возможности Мозга! СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА! Удивительный удар прозрения Джил Боулт Тейлор.
Женщина перенесшая инсульт рассказывает по шагам, как её Мозг перешёл на работу исключительно на правое полушарие.
Из описания: «...Поскольку наши полушария по-разному обрабатывают информацию, они думают о разном, беспокоятся о разном и, смею заметить, они имеют разные личностные особенности. Наше правое полушарие всецело поглощено настоящим моментом: тем, что происходит «здесь и сейчас». Правое полушарие мыслит образами и обучается кинестетически, за счет движений нашего тела. Информация в виде энергии проходит одновременно через все наши органы чувств, а потом перед нами раскрывается огромная картина разнородных ощущений: как настоящий момент выглядит, каков этот момент на запах и на вкус, как мы его осязаем и как его слышим. Я являюсь энергетическим существом, связанным с энергией, окружающей меня, через сознание моего правого полушария. Мы — энергетические существа, связанные друг с другом через сознание наших правых полушарий, словно одна большая человеческая семья. И прямо здесь, прямо сейчас, мы все — братья и сестры на этой планете, мы здесь, чтобы сделать мир лучше. И в это мгновение мы совершенны, мы — единое целое и мы прекрасны. Мое левое полушарие — наши левые полушария — очень отличаются. Наше левое полушарие мыслит линейно и методично. Наше левое полушарие всецело находится в прошлом и в будущем. Наше левое полушарие создано таким образом, что оно воспринимает эту необъятную картину настоящего и начинает выделять детали, детали и еще раз детали об этих деталях. Потом оно классифицирует и организует всю эту информацию, связывает ее со всем тем, что мы усвоили в прошлом, и проецирует в будущее все наши возможности. А еще наше левое полушарие мыслит средствами языка. Это тот непрекращающийся внутренний диалог, который связывает меня и мой внутренний мир с внешним миром. Это тот голосок, который говорит мне: «Эй, не забудь купить бананов по дороге домой. Они мне понадобятся утром». Это тот внутренний счетчик, который напоминает мне, когда мне нужно заняться стиркой. Но, возможно, самое важное то, что это тот самый голосок, который говорит мне: «Я существую, я существую». И как только мое левое полушарие говорит мне: «Я существую»,— я отделяюсь. Я становлюсь целостным самостоятельным существом, отделенным от потока энергии вокруг меня и отделенным от вас. Именно эта часть моего мозга отключилась в то утро, когда у меня случился инсульт...»
Источник: https://www.perunica.ru/raznoe/6954-udivitelnyy-udar-prozreniya-dzhil-boult-teylor.html
Что будет если сознание не будет подавляться превалирующей сейчас "левополушарностью" восприятия (неравновесием, следствием навязанного дисбаланса, отрицания Бытия и Единства Двух Начал)? Важный вывод из информации. Должна быть гармония, единство, - тогда сознание сможет подниматься к восприятию Бажественного Мира, Реальности. Без этого никто не войдёт в Мир Эры Света, и не сможет победить в изпытаниях Амаргеддона. Дисгармоничного, нарушающего Закон Гармонии, Единства и Совершенства, - такого пометят "меткой зверя", сколько бы он не воображал себя верующим и знающим о Боге, обученным в земных церквях.
Преимущественное число верующих научены такому бреду, что этот бред теперь не даёт им поверить Правде. Такие говорят на Истину ... "бред", и "что это невозможно", потому, что Правда не соответствует тому, чему их специально расчётливо научили. Силы тьмы готовились веками к этому времени, искажая все религии, превратив христианство в противоположность.
«…Эра Света РАспространится на Всю Солнечную Систему. Злу придёт конец! Так станет вскоре. Но ПреобРАзится лишь тот, кто примет сокрытое Женское Начало и откроет второе (правое) полушарие мозга. Без Энергии Матери Мира планета не сможет перейти на Уровень Нового Временного Витка» (Виктория ПреобРАженская. «НеотвРАтимое Возмездие»).
«ПреобРАжение Сознания, вследствие Квантового Скачка, поднимет человечество на уровень Новой Формации — Шестой РАсы. Это, в первую очередь, принятие своей отверженной половины — Женского Начала и полная мировая гармония начал! Ибо мужское левополушарное мышление привело землян к полной деградации…» («Духовное cохранение генофонда современной цивилизации на пике смены формаций в Преддверии Квантового Скачка Солнечной Системы / Научный Доклад Виктории ПреобРАженской на V Всемирном Научном Конгрессе»).
__________________________
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Смотрите в интернете по поиску:
Защита от чипизации, Защита против принудительной вакцинации чипизации, что такое метка зверя, Защитная Молитва против чипизации вакцинации.
Женщина перенесшая инсульт рассказывает по шагам, как её Мозг перешёл на работу исключительно на правое полушарие.
Из описания: «...Поскольку наши полушария по-разному обрабатывают информацию, они думают о разном, беспокоятся о разном и, смею заметить, они имеют разные личностные особенности. Наше правое полушарие всецело поглощено настоящим моментом: тем, что происходит «здесь и сейчас». Правое полушарие мыслит образами и обучается кинестетически, за счет движений нашего тела. Информация в виде энергии проходит одновременно через все наши органы чувств, а потом перед нами раскрывается огромная картина разнородных ощущений: как настоящий момент выглядит, каков этот момент на запах и на вкус, как мы его осязаем и как его слышим. Я являюсь энергетическим существом, связанным с энергией, окружающей меня, через сознание моего правого полушария. Мы — энергетические существа, связанные друг с другом через сознание наших правых полушарий, словно одна большая человеческая семья. И прямо здесь, прямо сейчас, мы все — братья и сестры на этой планете, мы здесь, чтобы сделать мир лучше. И в это мгновение мы совершенны, мы — единое целое и мы прекрасны. Мое левое полушарие — наши левые полушария — очень отличаются. Наше левое полушарие мыслит линейно и методично. Наше левое полушарие всецело находится в прошлом и в будущем. Наше левое полушарие создано таким образом, что оно воспринимает эту необъятную картину настоящего и начинает выделять детали, детали и еще раз детали об этих деталях. Потом оно классифицирует и организует всю эту информацию, связывает ее со всем тем, что мы усвоили в прошлом, и проецирует в будущее все наши возможности. А еще наше левое полушарие мыслит средствами языка. Это тот непрекращающийся внутренний диалог, который связывает меня и мой внутренний мир с внешним миром. Это тот голосок, который говорит мне: «Эй, не забудь купить бананов по дороге домой. Они мне понадобятся утром». Это тот внутренний счетчик, который напоминает мне, когда мне нужно заняться стиркой. Но, возможно, самое важное то, что это тот самый голосок, который говорит мне: «Я существую, я существую». И как только мое левое полушарие говорит мне: «Я существую»,— я отделяюсь. Я становлюсь целостным самостоятельным существом, отделенным от потока энергии вокруг меня и отделенным от вас. Именно эта часть моего мозга отключилась в то утро, когда у меня случился инсульт...»
Источник: https://www.perunica.ru/raznoe/6954-udivitelnyy-udar-prozreniya-dzhil-boult-teylor.html
Что будет если сознание не будет подавляться превалирующей сейчас "левополушарностью" восприятия (неравновесием, следствием навязанного дисбаланса, отрицания Бытия и Единства Двух Начал)? Важный вывод из информации. Должна быть гармония, единство, - тогда сознание сможет подниматься к восприятию Бажественного Мира, Реальности. Без этого никто не войдёт в Мир Эры Света, и не сможет победить в изпытаниях Амаргеддона. Дисгармоничного, нарушающего Закон Гармонии, Единства и Совершенства, - такого пометят "меткой зверя", сколько бы он не воображал себя верующим и знающим о Боге, обученным в земных церквях.
Преимущественное число верующих научены такому бреду, что этот бред теперь не даёт им поверить Правде. Такие говорят на Истину ... "бред", и "что это невозможно", потому, что Правда не соответствует тому, чему их специально расчётливо научили. Силы тьмы готовились веками к этому времени, искажая все религии, превратив христианство в противоположность.
«…Эра Света РАспространится на Всю Солнечную Систему. Злу придёт конец! Так станет вскоре. Но ПреобРАзится лишь тот, кто примет сокрытое Женское Начало и откроет второе (правое) полушарие мозга. Без Энергии Матери Мира планета не сможет перейти на Уровень Нового Временного Витка» (Виктория ПреобРАженская. «НеотвРАтимое Возмездие»).
«ПреобРАжение Сознания, вследствие Квантового Скачка, поднимет человечество на уровень Новой Формации — Шестой РАсы. Это, в первую очередь, принятие своей отверженной половины — Женского Начала и полная мировая гармония начал! Ибо мужское левополушарное мышление привело землян к полной деградации…» («Духовное cохранение генофонда современной цивилизации на пике смены формаций в Преддверии Квантового Скачка Солнечной Системы / Научный Доклад Виктории ПреобРАженской на V Всемирном Научном Конгрессе»).
__________________________
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Смотрите в интернете по поиску:
Защита от чипизации, Защита против принудительной вакцинации чипизации, что такое метка зверя, Защитная Молитва против чипизации вакцинации.
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