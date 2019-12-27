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Un Grincheux généreux fait pleuvoir des billets dans un centre commercial - reportage CNN News
French News Québec
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7 views • December 27, 2019
Un personnage inattendu a égayé le réveillon de Noël de dizaines de consommateurs, mardi, dans un centre commercial de Stockton, en Californie.

Le «Grincheux», ou plutôt un homme portant le déguisement du célèbre personnage de Noël, a distribué des centaines de billets de 1 $ aux consommateurs qui réalisaient leurs emplettes de dernière minute.

«Imaginez de l’argent qui tombe du ciel prêt de vous. Les gens sont devenus fous et se sont mis à ramasser les billets!», raconte Carlos Barajas, l’un des témoins qui a capté l’acte de générosité en vidéo.

«Il y avait beaucoup d’argent!», enchaîne-t-il.

La famille Barajas faisait la file afin de prendre des photos avec le père Noël du centre commercial quand ils ont aperçu le «Grincheux» en train de lancer des billets verts dans les airs.

L’homme sous le masque a plus tard révélé son identité. Terry a expliqué que ses amis et lui ont simplement voulu mettre des sourires sur les visages des gens à la veille de Noël.

«J’espère que ça inspirera les gens de faire pareil... de redonner», dit-il.

Les bons Samaritains ont redistribué environ 2500 $, un montant amassé à l’aide de dons de la communauté.
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