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Le mythe sanglant de la révolution bolchevique • Partie 2/4
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1 view • March 18, 2022
À l’occasion du centenaire de la révolution d’octobre, E&R Lille organisait le samedi 28 octobre 2017 un colloque sur « le mythe sanglant de la révolution bolchevique ».
Quatre essayistes et historiens de renom animaient l’intervention : Jean-Michel Vernochet, Youssef Hindi, Pierre Hillard, et Hervé Ryssen. Pendant un peu plus de deux heures trente, passionnantes, ils vont faire un retour quasiment exhaustif sur ce qu’a été ce grand moment tragique de l’Histoire.
À bien y réfléchir, l’idéologie de ces fanatiques criminels n’est pas éteinte. Elle a juste pris une autre forme, car la promesse qui nous est faite d’un « Nouvel Ordre Mondiale » n’est rien moins que la continuité du bolchévisme. Aujourd’hui, on peut lui donner le nom de communisme 2.0 sans trop se tromper.
19:17 • 47:52 • 47:05 • 45:04 = soit presque 2 heures 40
Sources des vidéos :
https://vimeo.com/436712331
https://vimeo.com/436720608
https://vimeo.com/437067424
https://biqle.com/watch/253844846_456239030
==============================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Quatre essayistes et historiens de renom animaient l’intervention : Jean-Michel Vernochet, Youssef Hindi, Pierre Hillard, et Hervé Ryssen. Pendant un peu plus de deux heures trente, passionnantes, ils vont faire un retour quasiment exhaustif sur ce qu’a été ce grand moment tragique de l’Histoire.
À bien y réfléchir, l’idéologie de ces fanatiques criminels n’est pas éteinte. Elle a juste pris une autre forme, car la promesse qui nous est faite d’un « Nouvel Ordre Mondiale » n’est rien moins que la continuité du bolchévisme. Aujourd’hui, on peut lui donner le nom de communisme 2.0 sans trop se tromper.
19:17 • 47:52 • 47:05 • 45:04 = soit presque 2 heures 40
Sources des vidéos :
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https://vimeo.com/436720608
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