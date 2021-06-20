Ο καθηγητής Dolores Cahill λέει ότι τα εμβόλια mRNA ενισχύουν την ασθένεια και την ασθένεια

Οι πολίτες που υπόκεινται σε ποινικούς περιορισμούς στις ελευθερίες και την κυκλοφορία τους για περισσότερο από 12 μήνες, τώρα εξαναγκάζονται σε μαζική, και τι σύντομα θα είναι, υποχρεωτικά προγράμματα εμβολιασμού για να αποκτήσουν πίσω τις ελευθερίες τους. Οι πολιτικοί ηγέτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το κενό και ανέντιμο σύνθημα «ακολουθώντας την επιστήμη» που πολλοί πιστεύουν ακόμη, αλλά μας οδηγούν σε μια άλλη μορφή κόλασης;



Τα εμβόλια Covid-19 είναι νέα εμβόλια και εγκρίνονται μόνο προσωρινά. Βρίσκονται ακόμη στη δοκιμαστική φάση που λήγει το νωρίτερο το 2023. Θαυμάσιοι μπορεί να είναι, και να εμπλουτίζουν τεράστια για τους επενδυτές τους, αλλά η Κυβέρνησή μας παρέχει τα στοιχεία για ενημερωμένη επιλογή στον εμβολιασμό; Υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι για την ορθή διάθεση εμβολίων τους, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών και των βασικών εργαζομένων στην υπηρεσία πρώτης γραμμής; Και γιατί τόσοι επιφανείς επιστήμονες και ηγέτες της κοινότητας με επιρροή στις χώρες μας σιωπούν από κοινωνικά και γενικά μέσα; Η κυβέρνηση της Βικτώριας ανέθεσε πρόσφατα ένα έγγραφο με τίτλο Βελτίωση εξαρτώμενη από αντισώματα και εμβόλια και θεραπείες SARS-CoV-2. Δεν είμαστε αισιόδοξοι, αλλά θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε την εφημερίδα με έναν από τους συγγραφείς της σε ένα άλλο επεισόδιο. Εν τω μεταξύ, για να μιλήσουμε για τα εμβόλια mRNA και την Εξάρτηση από Εξάρτηση από Αντίσωμα είναι ο καθηγητής Dolores Cahill, γνωστός εμπειρογνώμονας στην ανοσολογία και η μελέτη του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο Δρ Cahill είναι καθηγητής του University College του Δουβλίνου και ήταν επικεφαλής του Ομίλου Max-Planck-Institute στο Βερολίνο της Γερμανίας από το 1995 έως το 2003. Είναι εφευρέτης, ιδρυτής και μέτοχος εταιρειών και έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας με αιτήσεις βελτίωσης των αρχών διάγνωση ασθενειών όπως αυτοάνοσες ασθένειες και καρκίνος. Ο Δρ Cahill είναι Εμπειρογνώμονας στην ΕΕ για περίπου 15 χρόνια στις τεχνολογίες Future & Emerging. Οι τελευταίες επιχειρηματικές δραστηριότητες του καθηγητή Cahill περιλαμβάνουν την Παγκόσμια Συμμαχία Ελευθερίας, μια παγκόσμια πλατφόρμα οργανώσεων που προσφέρουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη, τον πραγματικό διάλογο για την επιστήμη της υγείας και την πολιτική, που υποχρεώνει τους παγκόσμιους υπαλλήλους να λογοδοτούν βάσει του νόμου. Η Παγκόσμια Συμμαχία Ελευθερίας προσφέρει διαφανείς τεκμηριωμένες λύσεις και ενθαρρύνει την έντονη συζήτηση με τα μέσα ενημέρωσης, τους επιστήμονες και τις κυβερνήσεις για τη διασφάλιση θεμελιωδών ελευθεριών για τους ανθρώπους του κόσμου. Ασία Ειρηνικού σήμερα. 21 Μαΐου 2021.