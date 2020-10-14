The song "Wild" tribe"

Песня "Дикое" племя"



Непредвзятые наблюдатели отмечают, что так называемые "дикари" Амазонии во многом разумнее так называемых "цивилизованных" людей. Даже один раз солгавших они просто сторонятся, фактически вычеркивая их из своей общины. Барановирус показывает уровень разумности так называемых "цивилизованных" людей, где лгут или гнуться под тупой и наглой ложью почти все.



Адское пламя

Сжигает тебя.

"Дикое" племя,

Поможет, любя.



Вырвет на волю,

Даст продохнуть,

Справиться с болью,

И продолжить свой путь.



(первые 2 куплета - это припев)



Только с такими,

Как и ты сам,

Будем живыми

И покинем бедлам



Быдла, что правит

Здесь адский бал.

Оно не оставит

Тебя. Ты пропал,



Если не сможешь

К "диким" примкнуть.

Сейчас!, а не позже!,

И это лишь путь.



Путь на природу,

Прочь от оков,

Путь на свободу

Из стойла скотов.



Припев



И остров свободы

Может быть там,

Где "дикие" роды

Не гнутся скотам.



Даже твой город

Может дать кров,

Но НЕ без отпора,

Что смел и суров.



Община для рода,

Вне власти кнутов -

Остров свободы

В мире скотов.



Припев



Свободы общины,

Здесь и сейчас,

Где все едины,

Спасут только нас.



Только такой лишь

Фашизму отпор

Реален. Но ты спишь

И не видишь в упор



То, что топор

Уже над тобой,

И что час уже скор,

И не будет отбой.



Скор час невозврата:

Иль вместе - иль смерть.

То преддверье заката:

И свой выбор отмерь.



Ты в ответе за выбор,

Только ты, уж поверь,

Смерть и позор, либо

Дверь...

Дверь на свободу.

И община - та дверь.



Припев