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Carrie Madej doctor on vaccines connects to trans humanism
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67 views • October 03, 2021
VIDEÓ MAGYAR FELIRATOZÁSSAL!
Carrie Madej doktornő a szuri és a tr@nszhumanizmus kapcsolatáról...
"Azt gondolod, hogy nincs hatalmad, pedig van!
Minden nap, amikor nem szólok semmit, minden nap, amikor nem szólalok meg... mibe kerül nekem és mibe kerül a világnak."
Fontos amit mond, és ne feledjük, hogy nem véletlenül manipulál a média az állandóan ismételt propaganda nyomásával!
Ne feledjük azt sem, hogy az egymástól való félelem gerjesztésének, a távolságtartás kötelezésének egyetlen oka van!
Mert igen is mindannyiunkban hatalmas erő van és ha összefogunk erősebbek vagyunk, mint ez a pár beteg agyú s.ggfej!
Ezért figyelnek, ezért köteleznek idióta törvényekkel másfél éve!
A videót a Többség Pártján csoportban a MINDS.COM-ra is feltöltöttük:
https://www.minds.com/newsfeed/1291324796436484102?referrer=farkashunor
Carrie Madej doktornő a szuri és a tr@nszhumanizmus kapcsolatáról...
"Azt gondolod, hogy nincs hatalmad, pedig van!
Minden nap, amikor nem szólok semmit, minden nap, amikor nem szólalok meg... mibe kerül nekem és mibe kerül a világnak."
Fontos amit mond, és ne feledjük, hogy nem véletlenül manipulál a média az állandóan ismételt propaganda nyomásával!
Ne feledjük azt sem, hogy az egymástól való félelem gerjesztésének, a távolságtartás kötelezésének egyetlen oka van!
Mert igen is mindannyiunkban hatalmas erő van és ha összefogunk erősebbek vagyunk, mint ez a pár beteg agyú s.ggfej!
Ezért figyelnek, ezért köteleznek idióta törvényekkel másfél éve!
A videót a Többség Pártján csoportban a MINDS.COM-ra is feltöltöttük:
https://www.minds.com/newsfeed/1291324796436484102?referrer=farkashunor
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