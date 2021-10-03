Carrie Madej doctor on vaccines connects to trans humanism

VIDEÓ MAGYAR FELIRATOZÁSSAL!Carrie Madej doktornő a szuri és a tr@nszhumanizmus kapcsolatáról..."Azt gondolod, hogy nincs hatalmad, pedig van!Minden nap, amikor nem szólok semmit, minden nap, amikor nem szólalok meg... mibe kerül nekem és mibe kerül a világnak."Fontos amit mond, és ne feledjük, hogy nem véletlenül manipulál a média az állandóan ismételt propaganda nyomásával!Ne feledjük azt sem, hogy az egymástól való félelem gerjesztésének, a távolságtartás kötelezésének egyetlen oka van!Mert igen is mindannyiunkban hatalmas erő van és ha összefogunk erősebbek vagyunk, mint ez a pár beteg agyú s.ggfej!Ezért figyelnek, ezért köteleznek idióta törvényekkel másfél éve!A videót a Többség Pártján csoportban a MINDS.COM-ra is feltöltöttük: