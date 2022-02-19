Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! План 70% прививания-уничтожения сделан. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом

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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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«... Выдержать время кромешной Тьмы вам поможет Молитва Света, Она позволит зарядиться изнутри Потоками Света Матери Мира, Наполниться АБСОЛЮТНОЙ Энергией. А когда будут принудительно ставить «метку Зверя», можно просто Её читать, и тёмные будут шокированы. Если же собраться целой группой и читать эту Молитву, демоны будут терять свою власть и силу. Потому что Истинное Слово — это основное оружие против Тьмы» ( https://youtu.be/EXfbF62xBTo ).
Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! Ведь план по 70% прививанию-уничтожению достигнут. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом.
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