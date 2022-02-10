Bahnen und Schiffe bei Lorch am Rhein, Railtraxx 185, 2x 152, ICE 3, 101, Süwex 429, 428, 427

Gefilmt am 29.08.17 an der rechten Rheinstrecke am südlichen Ortsende von Lorch (Rhein).



Der gegenüberliegende Ort auf der linken Rheinseite heißt Trechtingshausen. Durch diesen Ort führt auch die linke Rheinstrecke, auf welcher sich unter anderem die Süwex 429 Richtung Norden bewegte.



Die Burg auf der rechten Seite heißt Burg Sooneck.

Die Burg auf der linken Seite heißt Burg Reichenstein.



Das Werk links der Burg Sooneck sind die Hartsteinwerke Sooneck, von denen man den ganzen Tag über im Hintergrund Bergbau- und Maschinengeräusche hört. Erst abends gegen ca. 18.30 Uhr herrschte dort Ruhe.



© Ingo Meyer (megatwingo)



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