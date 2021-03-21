© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Μόνο το 6% από όσους καταγράφηκαν πέθαναν από κορωνοϊο...💥 Δείτε το βίντεο που δεν αφήνουν να ανέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης..
Follow
4
Share
Report
410 views • March 21, 2021
Το κέντρο μεταφορικών νοσημάτων των ΗΠΑ αποκαλύπτει:
Μόνο το 6% από όσους καταγράφηκαν ως νεκροί από κορωνοϊο ήσαν πραγματικοί ενώ το 94% από τους καταγεγραμμένους θα πέθαιναν ούτως ή άλλως λόγο γήρατος και σοβαρών ασθενειών!!!!
Το βίντεο που θά δείτε, είναι από αμερικανικό ΜΜΕ και ΔΙΩΚΕΤΑΙ από ΟΛΑ τά μέσα κοινωνικής δικτυώσεως!
Μόνο το 6% από όσους καταγράφηκαν ως νεκροί από κορωνοϊο ήσαν πραγματικοί ενώ το 94% από τους καταγεγραμμένους θα πέθαιναν ούτως ή άλλως λόγο γήρατος και σοβαρών ασθενειών!!!!
Το βίντεο που θά δείτε, είναι από αμερικανικό ΜΜΕ και ΔΙΩΚΕΤΑΙ από ΟΛΑ τά μέσα κοινωνικής δικτυώσεως!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.