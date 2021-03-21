Μόνο το 6% από όσους καταγράφηκαν πέθαναν από κορωνοϊο...💥 Δείτε το βίντεο που δεν αφήνουν να ανέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης..

Το κέντρο μεταφορικών νοσημάτων των ΗΠΑ αποκαλύπτει:

Μόνο το 6% από όσους καταγράφηκαν ως νεκροί από κορωνοϊο ήσαν πραγματικοί ενώ το 94% από τους καταγεγραμμένους θα πέθαιναν ούτως ή άλλως λόγο γήρατος και σοβαρών ασθενειών!!!!

Το βίντεο που θά δείτε, είναι από αμερικανικό ΜΜΕ και ΔΙΩΚΕΤΑΙ από ΟΛΑ τά μέσα κοινωνικής δικτυώσεως!