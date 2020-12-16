© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ce que pensent les revues scientifiques prestigieuses de Big Pharma ! par Salim Laïbi
Follow
0
Download MP3
Share
Report
11 views • December 16, 2020
11 déc. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=eoTp2aN2ICM
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Voici une vidéo courte qui devrait intéresser tout le monde puisqu'il est question des déclarations des rédacteurs en chef des plus prestigieux journaux scientifiques médicaux au monde : Marcia Angell du NEJM, Richard Horton du Lancet et enfin Kamran Abassi du BMJ.
Ils affirment tous que Big Pharma a détruit la science par la corruption et que ce crime a des conséquences mortelles sur les patients. La médecine est gangrénée par la "Bad science" depuis des décennies et tous le savent ; faire semblant de découvrir le scandale du Lancetgate est ridicule car c'est la norme aujourd'hui en médecine.
Toutes les références sont dans le montage vidéo pour vérification si souhaité.
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Voici une vidéo courte qui devrait intéresser tout le monde puisqu'il est question des déclarations des rédacteurs en chef des plus prestigieux journaux scientifiques médicaux au monde : Marcia Angell du NEJM, Richard Horton du Lancet et enfin Kamran Abassi du BMJ.
Ils affirment tous que Big Pharma a détruit la science par la corruption et que ce crime a des conséquences mortelles sur les patients. La médecine est gangrénée par la "Bad science" depuis des décennies et tous le savent ; faire semblant de découvrir le scandale du Lancetgate est ridicule car c'est la norme aujourd'hui en médecine.
Toutes les références sont dans le montage vidéo pour vérification si souhaité.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.