Las razones por que hay tantos enfermos durante la pandemia - Dra. Chinda Brandolino en GQ Radio

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Este video la Doctora Chinda Brandolino expone totalmente a la Revista The Lancet cuando advirtieron en un "estudio" que una enzima que estimula el ibuprofeno y otros medicamentos similares podría facilitar y empeorar las infecciones por el CoronaVirus. ""Mientras tanto recomendamos usar paracetamol y no usar ibuprofeno como automedicación. Es importante”, dijo la OMS"". Ademas de eso la doctora Brandolino explica el por qué hay tantos enfermos durante la pandemia.

Se une también a la entrevista la Dra. M. Eugenia Barrientos del Salvador , y da un informe desde su país. Igualmente desde Colombia nos acompaña el Sr. Mario Mondragon Sanabria.