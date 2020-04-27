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Las razones por que hay tantos enfermos durante la pandemia - Dra. Chinda Brandolino en GQ Radio
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152 views • April 27, 2020
Agradecemos primeramente al creador del Universo y a la emisora GQ Radio, a nuestro amigo Marcelo Granillo y su equipo de trabajo por habilitar y compartir los DERECHOS @copyright de este video. Este video es propiedad de GQ Radio & GQ Media Group en Los Estados Unidos
Este video la Doctora Chinda Brandolino expone totalmente a la Revista The Lancet cuando advirtieron en un "estudio" que una enzima que estimula el ibuprofeno y otros medicamentos similares podría facilitar y empeorar las infecciones por el CoronaVirus. ""Mientras tanto recomendamos usar paracetamol y no usar ibuprofeno como automedicación. Es importante”, dijo la OMS"". Ademas de eso la doctora Brandolino explica el por qué hay tantos enfermos durante la pandemia.
Se une también a la entrevista la Dra. M. Eugenia Barrientos del Salvador , y da un informe desde su país. Igualmente desde Colombia nos acompaña el Sr. Mario Mondragon Sanabria.
Este video la Doctora Chinda Brandolino expone totalmente a la Revista The Lancet cuando advirtieron en un "estudio" que una enzima que estimula el ibuprofeno y otros medicamentos similares podría facilitar y empeorar las infecciones por el CoronaVirus. ""Mientras tanto recomendamos usar paracetamol y no usar ibuprofeno como automedicación. Es importante”, dijo la OMS"". Ademas de eso la doctora Brandolino explica el por qué hay tantos enfermos durante la pandemia.
Se une también a la entrevista la Dra. M. Eugenia Barrientos del Salvador , y da un informe desde su país. Igualmente desde Colombia nos acompaña el Sr. Mario Mondragon Sanabria.
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