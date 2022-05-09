Γνωμικά [ η Αλήθεια και ο φανατισμός]

Αν από τις πολλές αλήθειες διαλέξεις μία, αυτή θα γίνει ψέμα και εσύ φανατικός.

Η πραγματικότητα είναι ένα περίεργο φαινόμενο. Εξαρτάται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τον ψυχικό μας κόσμο. Ένα πράγμα είναι αυτό που συλλαμβάνουν οι αισθήσεις μας και άλλο πράγμα -τελείως διαφορετικό- είναι η ερμηνεία που δίνουμε σε αυτό που συλλαμβάνουν οι αισθήσεις. Για αυτό μιλάμε για ΑΝΤΙΛΗΨΗ.

Η αντίληψη είναι σύνθετη λέξη, αποτελούμενη από το «αντί» και το «λήψη». Με λίγα λόγια παίρνω κάτι αντί κάτι άλλου. «Βλέπω» κάτι που δεν είναι αυτό που συλλαμβάνουν οι αισθήσεις μου. Μετατρέπω την πραγματικότητα σε «κάτι» που υπάρχει μόνο στον νου μου. Παράδειγμα;

Δύο άτομα βλέπουν ένα γατάκι:

-Ο πρώτος θα δει ένα ωραίο, μικρό, χαδιάρικο γατάκι και θα το χαϊδέψει με ευχαρίστηση.

-Ο δεύτερος θα δει ένα βρωμερό ον γεμάτο μικρόβια και θα απομακρυνθεί με απέχθεια.

Ποιος έχει δίκιο;

ΕΜΦΑΝΩΣ και οι δύο!

Το γατάκι είναι και όμορφο αλλά και γεμάτο μικρόβια.

Έτσι, αν οι δύο αρχίσουν να συζητάνε ποιος έχει δίκιο δεν θα τελειώσουν ποτέ. Και οι δύο εκλέγουν ένα μικρό μέρος της πραγματικότητας σαν μοναδική αλήθεια. Αλλά επειδή πρόκειται για πραγματικότητα μπορούν να βρίσκουν επιχειρήματα για να υποστηρίζουν την δική τους άποψη για αυτήν.

Το αποτέλεσμα το βλέπετε γύρω σας σε παγκόσμιο επίπεδο.