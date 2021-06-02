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02.06.2021. Клон с улучшенными качествами (Выпуск № 203 часть II).
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7560 views • June 01, 2021
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Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:41 Письмо слушателя. После вакцинации.
05:55 В Евросоюзе хотят вакцинировать 70% взрослого населения до августа. https://www.youtube.com/watch?v=ltSeDcJGY-4.
08:15 Письмо слушателя. Фото с магнитом от холодильника.
09:04 "В МОНАСТЫРЕ ВСЕ ПОГИБНУТ!" НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЭТИХ СОВЕТОВ ИГУМЕНА ГУРИЯ! https://www.youtube.com/watch?v=W5EW0EedORU&;t=59s.
13:57 Еврейский лагерь запретил вакцинированных @ADVENTUROUS HOMESCHOOLERS. https://www.youtube.com/watch?v=dyY-eI8Jawc.
16:05 В Якутии намерены привить 70% жителей за лето. https://www.youtube.com/watch?v=Ie_pemIxpho.
20:48 В российских аэропортах отменят авиабилеты для пассажиров.
http://protivkart.com/main/17910-v%20rossiyskih%20aeroportah%20otmenyat%20aviabilety%20dlya%20passazhirov.html.
21:11 Письмо слушателя. В российских аэропортах отменят авиабилеты для пассажиров.
21:50 Техас запретил маски под страхом штрафа. Власти США против локдауна. https://www.youtube.com/watch?v=qyvxLrwYi6g.
26:21 Конец мобильной ''анонимности''. Новая редакция Закона о связи. https://www.youtube.com/watch?v=rq_YvDfyas8.
30:32 "В МОНАСТЫРЕ ВСЕ ПОГИБНУТ!" НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЭТИХ СОВЕТОВ ИГУМЕНА ГУРИЯ! https://www.youtube.com/watch?v=W5EW0EedORU&;t=59s.
34:35 КИТАЙЦЫ ЗАХВАТЫВАЮТ РОССИЮ!!!! ВЫ ЕЩЕ ВЕРИТЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВО МАРИОНЕТОК???!!!!! https://ok.ru/video/2920994704052.
35:32 Письмо слушателя. Будут чужими армиями вакцинировать.
37:20 SOS - Байкал в опасности!!! https://www.youtube.com/watch?v=rF8R5_vtfDQ.
43:42 Схиигумен Сергий (Романов) | Суд | 26.05.2021. https://www.youtube.com/watch?v=aRhWseDiQ28.
49:05 Епархия отсудила у Сергия Романова опальный женский монастырь. https://ria.ru/20210527/monastyr-1734381538.html.
49:35 Письмо слушателя. Схиигумену Сергию-Герою Святой Руси продлили срок заключения до 21 Июня 2021.
51:16 Как отказаться от укoлов? https://www.youtube.com/watch?v=yqplPBq1xRQ.
56:41 Письмо слушателя. О биометрии.
58:18 Спутники Маска запрут Землю в "клетку Кесслера" - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=B16OR1cW3Tk.
01:00:43 Над Тернополем пролітали супутники Ілона Маска. https://www.youtube.com/watch?v=lSdHKLBDIyE.
01:02:35 Тёлочка из пробирки: первая в России корова-клон живёт в подмосковном Подольске. Как это сделали? https://www.youtube.com/watch?v=eC8gY_QZY_g.
01:08:36 Что брать и не брать христианам при гонениях. Старец Антоний. https://www.youtube.com/watch?v=lluv8LL8OjE.
Сегодня мы поговорим о вакцинации от ковид-19 в России и мире, поговорим также о тяжелых последствиях после прививки, узнаем, что в элитных учебных заведениях не принимают вакцинированных. Также узнаем, что в некоторых штатах запрещают ношение масок, при том что продолжают политику вакцинации населения. Послушаем предсказания игумена Гурия о печати Антихриста. Поговорим о судьбе схиигумена Сергия Романова, узнаем, что суд продлил ему срок заключения. Узнаем, чем вредны для человечества спутника Илона Маска, увидим улучшенную-клонированную телку. Послушаем наставления старца Антония о том, что брать христианам при гонениях.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:41 Письмо слушателя. После вакцинации.
05:55 В Евросоюзе хотят вакцинировать 70% взрослого населения до августа. https://www.youtube.com/watch?v=ltSeDcJGY-4.
08:15 Письмо слушателя. Фото с магнитом от холодильника.
09:04 "В МОНАСТЫРЕ ВСЕ ПОГИБНУТ!" НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЭТИХ СОВЕТОВ ИГУМЕНА ГУРИЯ! https://www.youtube.com/watch?v=W5EW0EedORU&;t=59s.
13:57 Еврейский лагерь запретил вакцинированных @ADVENTUROUS HOMESCHOOLERS. https://www.youtube.com/watch?v=dyY-eI8Jawc.
16:05 В Якутии намерены привить 70% жителей за лето. https://www.youtube.com/watch?v=Ie_pemIxpho.
20:48 В российских аэропортах отменят авиабилеты для пассажиров.
http://protivkart.com/main/17910-v%20rossiyskih%20aeroportah%20otmenyat%20aviabilety%20dlya%20passazhirov.html.
21:11 Письмо слушателя. В российских аэропортах отменят авиабилеты для пассажиров.
21:50 Техас запретил маски под страхом штрафа. Власти США против локдауна. https://www.youtube.com/watch?v=qyvxLrwYi6g.
26:21 Конец мобильной ''анонимности''. Новая редакция Закона о связи. https://www.youtube.com/watch?v=rq_YvDfyas8.
30:32 "В МОНАСТЫРЕ ВСЕ ПОГИБНУТ!" НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЭТИХ СОВЕТОВ ИГУМЕНА ГУРИЯ! https://www.youtube.com/watch?v=W5EW0EedORU&;t=59s.
34:35 КИТАЙЦЫ ЗАХВАТЫВАЮТ РОССИЮ!!!! ВЫ ЕЩЕ ВЕРИТЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВО МАРИОНЕТОК???!!!!! https://ok.ru/video/2920994704052.
35:32 Письмо слушателя. Будут чужими армиями вакцинировать.
37:20 SOS - Байкал в опасности!!! https://www.youtube.com/watch?v=rF8R5_vtfDQ.
43:42 Схиигумен Сергий (Романов) | Суд | 26.05.2021. https://www.youtube.com/watch?v=aRhWseDiQ28.
49:05 Епархия отсудила у Сергия Романова опальный женский монастырь. https://ria.ru/20210527/monastyr-1734381538.html.
49:35 Письмо слушателя. Схиигумену Сергию-Герою Святой Руси продлили срок заключения до 21 Июня 2021.
51:16 Как отказаться от укoлов? https://www.youtube.com/watch?v=yqplPBq1xRQ.
56:41 Письмо слушателя. О биометрии.
58:18 Спутники Маска запрут Землю в "клетку Кесслера" - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=B16OR1cW3Tk.
01:00:43 Над Тернополем пролітали супутники Ілона Маска. https://www.youtube.com/watch?v=lSdHKLBDIyE.
01:02:35 Тёлочка из пробирки: первая в России корова-клон живёт в подмосковном Подольске. Как это сделали? https://www.youtube.com/watch?v=eC8gY_QZY_g.
01:08:36 Что брать и не брать христианам при гонениях. Старец Антоний. https://www.youtube.com/watch?v=lluv8LL8OjE.
Сегодня мы поговорим о вакцинации от ковид-19 в России и мире, поговорим также о тяжелых последствиях после прививки, узнаем, что в элитных учебных заведениях не принимают вакцинированных. Также узнаем, что в некоторых штатах запрещают ношение масок, при том что продолжают политику вакцинации населения. Послушаем предсказания игумена Гурия о печати Антихриста. Поговорим о судьбе схиигумена Сергия Романова, узнаем, что суд продлил ему срок заключения. Узнаем, чем вредны для человечества спутника Илона Маска, увидим улучшенную-клонированную телку. Послушаем наставления старца Антония о том, что брать христианам при гонениях.
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