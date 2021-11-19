41000 aan zorgpersoneel kan ontslag nemen in België en verplicht vaccineren onderzocht

Hoewel de eerste minister Alexander De Croo momenteel tegen een verplichte vaccinatie is voor de gehele bevolking, willen anderen in de regering dat wel en leggen hem druk op, ook het nieuws werkt daar steeds sterk aan mee. Volgens VTM word een algemene verplichting nu onderzocht. Toen dit een tijdje terug werd gezegd, volgde namelijk de verplichting in de zorg.

Laat ons hopen dat dit niet gebeurd voor de algemene bevolking. Men beseft niet waar men aan wil beginnen en wat de vele gevaarlijke gevolgen daar van kunnen zijn.