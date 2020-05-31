BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Le prix à payer (2/2) - Harold Crooks - 2014
OkkoTV
OkkoTV
14 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
6 views • May 31, 2020
Deuxième partie du documentaire, inspiré du livre "La Crise fiscale qui vient", de la fiscaliste canadienne Brigitte Alepin.


00:26 Manipuler le système (suite)
09:52 Changer la donne ?
14:05 L'économie numérique et nous, les utilisateurs
23:22 Investir dans l'avenir de qui ?
31:04 La taxe Robin des bois
36:59 La City contre-attaque
43:15 Démocratie sans frontières

Comment les régimes d’imposition devenus archaïques au 21e siècle sapent-ils les bases de la démocratie?
Pourquoi les états sont-ils impuissants devant les stratégies d’évitement fiscal des multinationales?
Quel sera le prix à payer si rien n’est fait pour rétablir l’équité?

Philosophe, économiste, avocat, journaliste, sociologue et politicien sonnent l’alarme.

Le Prix à payer porte sur les mécanismes d’évasion fiscale grâce auxquels les multinationales parviennent à ne pas payer des milliards de dollars en impôt.
Cette évasion fiscale conduit à un accroissement des inégalités de revenu, et appauvrit les classes moyennes.
Le film s’efforce en particulier de montrer le rôle de la place financière de Londres dans cette évasion fiscale en s’appuyant notamment sur l’expertise du Tax Justice Network.

Le documentaire est raconté par d’anciens Insiders de la finance et de la technologie, des spécialistes, des journalistes et par des militants de la justice fiscale.

Réalisation : Harold Crooks

Prix du meilleur film documentaire canadien – Vancouver Film Critics Circle
Nommé l’un des dix meilleurs films canadiens par le Festival international de film de Toronto (TIFF)
Prix Gémeaux Meilleur scénario documentaire à Harold Crooks et Brigitte Alepin


a voir aussi : http://www.paradisfiscaux20.com
Keywords
corporatecity of londoncorporate taxesparadis fiscauxtax havens
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Study: Ultra-processed Meal Triggers Larger Insulin Response Than Matched Less-Processed Meal

Study: Ultra-processed Meal Triggers Larger Insulin Response Than Matched Less-Processed Meal

Coco Somers
Large Study Associates Regular Tea Drinking With Lower Vascular Disease Risk

Large Study Associates Regular Tea Drinking With Lower Vascular Disease Risk

Coco Somers
Resveratrol Supplement May Support Blood Sugar and Brain Health, Review Says

Resveratrol Supplement May Support Blood Sugar and Brain Health, Review Says

Coco Somers
Study Finds Plastic Tea Bags Release BPA and Plasticizers Into Brew

Study Finds Plastic Tea Bags Release BPA and Plasticizers Into Brew

Iva Greene
Taxpayer-funded school ingredients become ultra-processed junk food through government program

Taxpayer-funded school ingredients become ultra-processed junk food through government program

Willow Tohi
Five Low-Impact Exercises Recommended for Knee Pain

Five Low-Impact Exercises Recommended for Knee Pain

Petra Stone
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy