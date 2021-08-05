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KIEDY WYŁĄCZĄ NAM INTERNET? - „STARSZY PAN W FOTELU” (POLSKIE NAPISY)
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80 views • August 05, 2021
Podobnie jak wszyscy lekarze, którzy mówią prawdę o COVID-19, dr Vernon Coleman jest zakłamywany i oczerniany w Internecie i mediach głównego nurtu. W marcu 2020 roku powiedział, że pandemia koronawirusa jest mistyfikacją i że standardowa grypa została wprowadzona ponownie „na rynek” jako główne zagrożenie. Przestrzegał wówczas, że to oszustwo doprowadzi do śmierci wielu starszych ludzi, co też się stało. Uprzedzał o wprowadzaniu obowiązkowych szczepień, co wydaje się mieć miejsce. Ostrzegał też o wycofywaniu gotówki z rynku, co staje się poważnym zagrożeniem. Publikacja jego filmów spowodowała, że strona w Wikipedii, która jego dotyczy, została radykalnie i celowo zmieniona przez pracowników rządowych i wykorzystana do jego zdyskredytowania. Wszystkie jego osiągnięcia zostały stamtąd usunięte. Bez żadnego dowodu ani uzasadnienia został nazwany między innymi „teoretykiem spiskowym” i uznany za „skompromitowanego”. Google, który współpracuje z Wikipedią, powiela te kłamstwa, próbując go zdyskredytować, tak aby nikt nie mógł uwierzyć w jego ostrzeżenia.
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