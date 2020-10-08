Covid-19 & Tests PCR : Crimes contre l'humanité, par l'avocat Reiner Füellmich

La récréation est terminée.Le petit 1 % qui nous muselle et cherche à nous détruire ne pourra plus exercer encore bien longtemps sa tyrannie. Ici, Reiner Füellmich expose l'incroyable : le crime des élites mondialistes à l'encontre de l'humanité. Un crime impensable, qui a consisté à organiser la plus grande arnaque de tous les temps : la pandémie imaginaire du Covid-19.Un réseau international d’avocats projette de plaider la plus grande affaire de délit civil de l’histoire mondiale, Reiner Füelmich est un de ses leaders.Vidéo traduite par Fils de Pangolin :Vidéo originale :Pour les vidéos censurées sur YT