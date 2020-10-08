© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Covid-19 & Tests PCR : Crimes contre l'humanité, par l'avocat Reiner Füellmich
Follow
0
Download MP3
Share
Report
45 views • October 08, 2020
La récréation est terminée.
Le petit 1 % qui nous muselle et cherche à nous détruire ne pourra plus exercer encore bien longtemps sa tyrannie. Ici, Reiner Füellmich expose l'incroyable : le crime des élites mondialistes à l'encontre de l'humanité. Un crime impensable, qui a consisté à organiser la plus grande arnaque de tous les temps : la pandémie imaginaire du Covid-19.
Un réseau international d’avocats projette de plaider la plus grande affaire de délit civil de l’histoire mondiale, Reiner Füelmich est un de ses leaders.
Vidéo traduite par Fils de Pangolin :
https://youtu.be/UQFZHtnW8DY
Vidéo originale :
https://youtu.be/kr04gHbP5MQ
Pour les vidéos censurées sur YT
https://lbry.tv/@MargueriteRothe:8
Le petit 1 % qui nous muselle et cherche à nous détruire ne pourra plus exercer encore bien longtemps sa tyrannie. Ici, Reiner Füellmich expose l'incroyable : le crime des élites mondialistes à l'encontre de l'humanité. Un crime impensable, qui a consisté à organiser la plus grande arnaque de tous les temps : la pandémie imaginaire du Covid-19.
Un réseau international d’avocats projette de plaider la plus grande affaire de délit civil de l’histoire mondiale, Reiner Füelmich est un de ses leaders.
Vidéo traduite par Fils de Pangolin :
https://youtu.be/UQFZHtnW8DY
Vidéo originale :
https://youtu.be/kr04gHbP5MQ
Pour les vidéos censurées sur YT
https://lbry.tv/@MargueriteRothe:8
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.